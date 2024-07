USA-Reise, FSV und dann Valencia: So sieht der Sommerfahrplan von Eintracht Frankfurt aus!

Am 10. Juli steht zum Saisonauftakt von Eintracht Frankfurt ein erstes öffentliches Training an. Dann erwartet die SGE-Kicker ein strammer Sommerfahrplan.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Noch ist die EM 2024 nicht beendet und schon steht die Bundesliga in den Startlöchern. So sieht der Sommer-Fahrplan von Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt aus, ehe es am Wochenende 24./25. August zum Auftakt der Saison nach Dortmund zum BVB geht:



Am kommenden Mittwoch startet die Eintracht mit einem öffentlichen Training in die neue Saison. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa Wie der Verein am heutigen Freitag mitteilte, findet zum Trainingsauftakt am kommenden Mittwoch (10. Juli), um 11.30 Uhr, ein öffentliches Auftakttraining statt, zu dem zahlreiche Fans erwartet werden. Anschließend stellt sich um 14 Uhr Cheftrainer Dino Toppmöller (43) den Fragen der Journalisten. Zwei Tage später (12. Juli) findet um 12.30 Uhr im PK-Raum des Profi-Camps eine weitere Pressekonferenz mit Vorstandssprecher Axel Hellmann (52) statt. Am 20. Juli, um 15.30 Uhr, kann man die Kicker der Eintracht dann erstmals wieder so richtig in Aktion bewundern. Die Adlerträger treten zum Freundschaftsspiel bei der TSV Heusenstamm an. Eintracht Frankfurt Als Tah-Ersatz: Bayer Leverkusen soll Interesse an Frankfurts Koch haben! Dann geht's vom 22. Juli bis zum 3. August ins Trainingslager nach Louisville (Kentucky). Im Rahmen der Vorbereitung in den USA stehen zwei weitere Testspiele an: am 25. Juli um 19.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MESZ) beim FC Juarez aus der ersten Liga Mexikos und am 30. Juli um 20 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) beim Louisville FC.

Zur Generalprobe tritt Eintracht Frankfurt beim FC Valencia an

Wieder zurück in Frankfurt, steht dann noch ein weiteres Freundschaftsspiel am 7. August, um 18 Uhr, beim Regionalligisten FSV Frankfurt im Stadion am Bornheimer Hang an, ehe es zur großen Generalprobe kommt. Denn am 10. August reist die SGE zum spanischen Spitzenklub FC Valencia: Anstoß ist um 21 Uhr. Für das erste Pflichtspiel der Saison 2024/25 geht es dann nach Braunschweig. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals empfängt die dortige Eintracht die Frankfurter am Montagabend (19. August), um 20.45 Uhr, zum Topspiel, welches übrigens auch im Ersten - also im Fee-TV - zu sehen ist.