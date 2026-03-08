Alu-Pech und kurioser Wechsel! Viel mehr hatte diese Partie auch nicht zu bieten

Hamburg - Da war mehr drin! Der FC St. Pauli hat sich am Sonntag torlos von Eintracht Frankfurt getrennt, dabei hatten die Kiezkicker die besseren Chancen. Kurios wurde es kurz vor der Halbzeit.

Mathias Pereira Lage (r) hatte für St. Pauli die größte Chance, als er aus wenigen Metern nur den Pfosten traf. © Frank Molter/dpa

Die Partie war zu Beginn recht einseitig, die Eintracht hatte phasenweise mehr als 70 Prozent Ballbesitz, konnte diesen bis auf einen geblockten Burkardt-Schuss aber nicht nutzen (4. Minute).

Lange Zeit mühten sich beide Teams in der Offensive ab, vieles spielte sich stattdessen im Mittelfeld ab.

Die größten Chancen des ersten Durchgangs hatte dann tatsächlich St. Pauli, das sich mit Verlauf etwas befreien konnte. Zunächst traf Mathias Pereira Lage nach einer Ecke aus fünf Metern nur den Pfosten (24.), dann zog Daniel Sinani aus der Distanz ab und traf ebenfalls nur das Aluminum (31.).

Zwischenzeitlich herrschte am Millerntor eine bedrückte Stimmung, Grund dafür war ein Rettungseinsatz im oberen Bereich der Gegengeraden.

Etwas kurios wurde es noch vor dem Halbzeitpfiff. Assistent Christian Dietz meldete sich bei Schiedsrichter Felix Zwayer und konnte aufgrund von Wadenproblemen nicht weitermachen. Für ihn sprang der bis dato Vierte Offizielle Eric Weisbach an.

Mit dem torlosen Remis ging es schließlich in die Kabine. Aufgrund der Chancen hätten die Kiezkicker die Fühung durchaus verdient gehabt, Frankfurt fehlten vor allem in der Offensive die Ideen.