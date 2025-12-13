Zwei Gegentore vom VAR kassiert: Eintracht schlägt Augsburg mit Glück und Doan

Frankfurt am Main - Duselsieg dank VAR und Ritsu Doan: In einer schwachen Begegnung konnte Eintracht Frankfurt am 14. Spieltag der 1. Bundesliga den FC Augsburg mit 1:0 (0:0) besiegen.

Augsburgs Anton Kade (l.) versucht sich gegen SGE-Verteidiger Nnamdi Collins durchzusetzen. Beide Abwehrreihen standen in der ersten Halbzeit sicher und gute Chancen blieben Mangelware. © Marc Schüler/dpa

Eine Einzelaktion von Doan reichte den Hessen zum befreienden Erfolg gegen Augsburg. Dabei wurden gleich zwei Treffer des Gegners nach einer jeweils langwierigen Überprüfung durch den VAR wegen Abseits zurückgenommen.

Aufregung gleich zu Beginn des Spiels: Nachdem die SGE-Abwehr bei einer Ecke den Ball nicht geklärt bekommen hatte, wuchtete Augsburgs Chrislain Matsima die Kugel aus fünf Metern in die Maschen (3.). Doch bei der anschließenden Überprüfung wurde eine knappe Abseitsstellung von Flankengeber Kristijan Jakic ausgemacht: Glück für die Adlerträger!

In der Folge dominierten die Hessen die Partie gegen sehr tief stehende Augsburger. Von den wenigen Chancen hatte Arthur Theate noch die Größte: Rasmus Kristensen hatte sich in den gegnerischen Strafraum getankt, wurde allerdings geblockt. Den Nachschuss wehrte FCA-Keeper Finn Dahmen nach vorne vor die Füße von Theate ab, doch der Belgier drosch das Leder aus sieben Metern über den Querbalken (21.).

Dann verflachte das Spiel zusehends. Obwohl nun auch die Fuggerstädter häufiger ihr Glück in der Offensive suchten und zu mehr Ballbesitz kamen, blieben weitere gute Möglichkeiten aus.

Folgerichtig ging es torlos in die Kabine, was die Zuschauer im Waldstadion mit einigen Pfiffen kommentierten.