Zwei Gegentore vom VAR kassiert: Eintracht schlägt Augsburg mit Glück und Doan

Durch eine Einzelaktion von Ritsu Doan und mit zwei zurückgenommenen Treffern des Gegners gelingt Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg der Duselsieg.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Duselsieg dank VAR und Ritsu Doan: In einer schwachen Begegnung konnte Eintracht Frankfurt am 14. Spieltag der 1. Bundesliga den FC Augsburg mit 1:0 (0:0) besiegen.

Augsburgs Anton Kade (l.) versucht sich gegen SGE-Verteidiger Nnamdi Collins durchzusetzen. Beide Abwehrreihen standen in der ersten Halbzeit sicher und gute Chancen blieben Mangelware.
Augsburgs Anton Kade (l.) versucht sich gegen SGE-Verteidiger Nnamdi Collins durchzusetzen. Beide Abwehrreihen standen in der ersten Halbzeit sicher und gute Chancen blieben Mangelware.  © Marc Schüler/dpa

Eine Einzelaktion von Doan reichte den Hessen zum befreienden Erfolg gegen Augsburg. Dabei wurden gleich zwei Treffer des Gegners nach einer jeweils langwierigen Überprüfung durch den VAR wegen Abseits zurückgenommen.

Aufregung gleich zu Beginn des Spiels: Nachdem die SGE-Abwehr bei einer Ecke den Ball nicht geklärt bekommen hatte, wuchtete Augsburgs Chrislain Matsima die Kugel aus fünf Metern in die Maschen (3.). Doch bei der anschließenden Überprüfung wurde eine knappe Abseitsstellung von Flankengeber Kristijan Jakic ausgemacht: Glück für die Adlerträger!

In der Folge dominierten die Hessen die Partie gegen sehr tief stehende Augsburger. Von den wenigen Chancen hatte Arthur Theate noch die Größte: Rasmus Kristensen hatte sich in den gegnerischen Strafraum getankt, wurde allerdings geblockt. Den Nachschuss wehrte FCA-Keeper Finn Dahmen nach vorne vor die Füße von Theate ab, doch der Belgier drosch das Leder aus sieben Metern über den Querbalken (21.).

Dann verflachte das Spiel zusehends. Obwohl nun auch die Fuggerstädter häufiger ihr Glück in der Offensive suchten und zu mehr Ballbesitz kamen, blieben weitere gute Möglichkeiten aus.

Folgerichtig ging es torlos in die Kabine, was die Zuschauer im Waldstadion mit einigen Pfiffen kommentierten.

Zu früh gefreut: Chrislain Matsima bejubelt das frühe 1:0 für Augsburg, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.
Zu früh gefreut: Chrislain Matsima bejubelt das frühe 1:0 für Augsburg, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.  © Marc Schüler/dpa
Nach längerer Verletzungspause gab Can Uzun in der zweiten Halbzeit sein Comeback in der Bundesliga.
Nach längerer Verletzungspause gab Can Uzun in der zweiten Halbzeit sein Comeback in der Bundesliga.  © Marc Schüler/dpa

Ritsu Doan bringt Eintracht Frankfurt in Führung, Augsburgs später Ausgleich zählt nicht

Ritsu Doan freut sich über seinen entscheidenden Treffer.
Ritsu Doan freut sich über seinen entscheidenden Treffer.  © Marc Schüler/dpa

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller reagierte und brachte für die zweite Halbzeit den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown und nach längerer Verletzungspause Can Uzun für die blass gebliebenen Farès Chaibi und Mario Götze.

Doch zunächst blieb ein Effekt aus und nach einer guten Chance von Kristensen (48.) waren es nun die Gäste, die durch ihre Konter gefährlicher waren.

Nach etwa einer Stunde nahm der Druck der Hessen aber wieder zu und die Adlerträger belohnten sich prompt nach einer schönen Einzelaktion von Doan. Der Japaner hatte sich auf der linken Seite das Spielgerät geschnappt und dribbelte damit in den Augsburger Sechzehner, wo Matsima seinen Schuss unhaltbar zum 1:0 abfälschte (68.).

Jetzt waren die Gäste gefordert und übernahmen auch mehr und mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen und das zahlte sich fast aus. Noahkai Banks köpfte das Leder nach einer Ecke in die Maschen. Allerdings wurde auch dieser Treffer zurückgenommen: Der Torschütze hatte bei der Kopfball-Verlängerung von Marius Wolf knapp im Abseits gestanden (87.).

Augsburg warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, aber Frankfurt rettete den knappen Sieg letztlich hin zum Schlusspfiff.

Noahkai Banks (3.v.r.) köpft den Ausgleichstreffer, allerdings stand er dabei knapp im Abseits.
Noahkai Banks (3.v.r.) köpft den Ausgleichstreffer, allerdings stand er dabei knapp im Abseits.  © Marc Schüler/dpa

Statistik zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg

14. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Collins, R. Koch (62. Amenda), Theate - Skhiri, Dahoud (62. Höjlund) - Doan, M. Götze (46. Uzun), Chaibi (46. Brown) - Knauff (80. Bahoya)

FC Augsburg: Dahmen - Banks, Matsima, K. Schlotterbeck - Fellhauer (83. Marius Wolf), Jakic, Massengo (76. Gharbi), Giannoulis (83. M. Pedersen) - Rieder (76. Essende), Claude-Maurice (66. Kömür) - Kade

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 58.300

Tore: 1:0 Doan (68.)

Gelbe Karten: Höjlund (1), Theate (5) / Claude-Maurice (2), Matsima (5), Zesiger (3)

