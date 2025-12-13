Zwei Gegentore vom VAR kassiert: Eintracht schlägt Augsburg mit Glück und Doan
Frankfurt am Main - Duselsieg dank VAR und Ritsu Doan: In einer schwachen Begegnung konnte Eintracht Frankfurt am 14. Spieltag der 1. Bundesliga den FC Augsburg mit 1:0 (0:0) besiegen.
Eine Einzelaktion von Doan reichte den Hessen zum befreienden Erfolg gegen Augsburg. Dabei wurden gleich zwei Treffer des Gegners nach einer jeweils langwierigen Überprüfung durch den VAR wegen Abseits zurückgenommen.
Aufregung gleich zu Beginn des Spiels: Nachdem die SGE-Abwehr bei einer Ecke den Ball nicht geklärt bekommen hatte, wuchtete Augsburgs Chrislain Matsima die Kugel aus fünf Metern in die Maschen (3.). Doch bei der anschließenden Überprüfung wurde eine knappe Abseitsstellung von Flankengeber Kristijan Jakic ausgemacht: Glück für die Adlerträger!
In der Folge dominierten die Hessen die Partie gegen sehr tief stehende Augsburger. Von den wenigen Chancen hatte Arthur Theate noch die Größte: Rasmus Kristensen hatte sich in den gegnerischen Strafraum getankt, wurde allerdings geblockt. Den Nachschuss wehrte FCA-Keeper Finn Dahmen nach vorne vor die Füße von Theate ab, doch der Belgier drosch das Leder aus sieben Metern über den Querbalken (21.).
Dann verflachte das Spiel zusehends. Obwohl nun auch die Fuggerstädter häufiger ihr Glück in der Offensive suchten und zu mehr Ballbesitz kamen, blieben weitere gute Möglichkeiten aus.
Folgerichtig ging es torlos in die Kabine, was die Zuschauer im Waldstadion mit einigen Pfiffen kommentierten.
Ritsu Doan bringt Eintracht Frankfurt in Führung, Augsburgs später Ausgleich zählt nicht
Frankfurts Trainer Dino Toppmöller reagierte und brachte für die zweite Halbzeit den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown und nach längerer Verletzungspause Can Uzun für die blass gebliebenen Farès Chaibi und Mario Götze.
Doch zunächst blieb ein Effekt aus und nach einer guten Chance von Kristensen (48.) waren es nun die Gäste, die durch ihre Konter gefährlicher waren.
Nach etwa einer Stunde nahm der Druck der Hessen aber wieder zu und die Adlerträger belohnten sich prompt nach einer schönen Einzelaktion von Doan. Der Japaner hatte sich auf der linken Seite das Spielgerät geschnappt und dribbelte damit in den Augsburger Sechzehner, wo Matsima seinen Schuss unhaltbar zum 1:0 abfälschte (68.).
Jetzt waren die Gäste gefordert und übernahmen auch mehr und mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen und das zahlte sich fast aus. Noahkai Banks köpfte das Leder nach einer Ecke in die Maschen. Allerdings wurde auch dieser Treffer zurückgenommen: Der Torschütze hatte bei der Kopfball-Verlängerung von Marius Wolf knapp im Abseits gestanden (87.).
Augsburg warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, aber Frankfurt rettete den knappen Sieg letztlich hin zum Schlusspfiff.
Statistik zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg
14. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga
Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:0 (0:0)
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Collins, R. Koch (62. Amenda), Theate - Skhiri, Dahoud (62. Höjlund) - Doan, M. Götze (46. Uzun), Chaibi (46. Brown) - Knauff (80. Bahoya)
FC Augsburg: Dahmen - Banks, Matsima, K. Schlotterbeck - Fellhauer (83. Marius Wolf), Jakic, Massengo (76. Gharbi), Giannoulis (83. M. Pedersen) - Rieder (76. Essende), Claude-Maurice (66. Kömür) - Kade
Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)
Zuschauer: 58.300
Tore: 1:0 Doan (68.)
Gelbe Karten: Höjlund (1), Theate (5) / Claude-Maurice (2), Matsima (5), Zesiger (3)
Titelfoto: Marc Schüler/dpa