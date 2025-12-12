Abnehmer für Wahi gefunden? CL-Klub soll an SGE-Flop dran sein

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt hat spätestens nach der Verletzung von Jonathan Burkardt (25) ein Problem im Sturm. Daran, dass Elye Wahi (22) es lösen kann, glaubt keiner mehr. Vielleicht gibt es ein Weihnachtsgeschenk.

Elye Wahi (22, l.) soll Eintracht Frankfurt verlassen. © Uwe Anspach/dpa

Dieses könnte aus der Türkei kommen - und zwar in Form eines kleinen Geldsegens seitens Galatasaray.

Einem Bericht der türkischen Tageszeitung "Sabah" zufolge hat der Tabellenführer der Süper Lig ein ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers schon im Wintertransferfenster gezeigt.

Dass Wahi die Frankfurter zeitnah verlassen soll, ist längst kein Geheimnis mehr. Unter Trainer Dino Toppmöller (45) hat er keine Zukunft. Bedeutet: Sofern sich ein passender Abnehmer findet, werden Sportvorstand Markus Krösche (45) und Co. dem Stürmer sicherlich keine Steine in den Weg legen.

Wettbewerbs- und saisonübergreifend stehen bislang lediglich 25 Einsätze, ein Treffer und drei Vorlagen zu Buche. Viel zu wenig! Stolze 26 Millionen Euro hatte die Chefetage Anfang 2025 an Olympique Marseille gezahlt.

Geht es nach den Gala-Verantwortlichen, ist demnach ein Leihgeschäft samt vertraglich festgelegter Kaufoption gewünscht.