Neuzugänge aus Spanien? Eintracht will diese Stars von Real und Betis
Eintracht Frankfurt - Das Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Barcelona (1:2) haben die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt offenbar genutzt, um die Fühler nach zwei höchst interessanten jungen spanischen Spielern auszustrecken.
Wie die "Frankfurter Allgemeine (FAZ)" berichtet, handelt es sich dabei um den 21 Jahre alten Mittelstürmer Gonzalo Garcia von Real Madrid und um Sergi Altimira (24), der im zentralen defensiven Mittelfeld von Betis Sevilla spielt.
Vor allem mit Altimira sollen die Hessen in ihren Verhandlungen schon recht weit fortgeschritten sein. So habe es zwischen dem 24-Jährigen und Eintracht-Coach Dino Toppmöller (45) bereits Gespräche gegeben und die Chemie stimme, so die FAZ.
Auch habe Altimiras Vater der Eintracht in Barcelona einen Besuch abgestattet, um Modalitäten eines möglichen Wintertransfers zu erörtern.
Demnach stünden eine Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro und eine Kaufoption im Raum, die die Hessen dann bis zum Ende der Saison ziehen könnten.
Altimira stammt aus der Jugend des FC Barcelona und gelangte 2023 schließlich über einige Umwege für eine Ablöse von zwei Millionen Euro zu Betis.
Sergi Altimira soll Eintracht Frankfurt mehr Stabilität in der Zentrale geben
Nach einer durchwachsenen ersten Saison schaffte er in der vergangenen Spielzeit den Durchbruch zur absoluten Stammkraft mit insgesamt 53 Pflichtspiel-Einsätzen für die Andalusier. Seinen Merkwert steigerte es in dieser Zeit laut "Transfermarkt.de" auf mittlerweile 20 Millionen Euro.
In dieser Spielzeit läuft es für ihn allerdings nicht mehr ganz so rund und er fällt vor allem in La Liga häufig der Rotation zum Opfer. Die Frankfurter sollen den Spieler schon länger auf dem Schirm haben und erhoffen sich von ihm mehr Stabilität in der Zentrale.
Wechsel von Garcia hängt von Xabi Alonsos Zukunft bei Real Madrid ab
Weniger weit sind die Bemühungen um Gonzalo Garcia (Marktwert: 15 Millionen Euro laut "Transfermarkt.de"). Der fünffache spanische U21-Nationalspieler (drei Tore) zerlegte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft von Real Madrid Spaniens 3. Liga und erzielte in 36 Spielen 25 Treffer (vier Assists).
Für Furore sorgte er auch bei der FIFA Klub-WM, wo er in sechs Spielen vier Tore erzielen und ein weiteres vorbereiten konnte.
In der aktuellen Saison reicht es bislang unter Xabi Alonso (44) nur zu Kurzeinsätzen, der neue Trainer setzt also eher weniger auf den 21-Jährigen.
Allerdings ist nach den zuletzt sehr durchwachsenen Spielen in La Liga und der 1:2-Heimniederlage in der Champions League die Zukunft von Alonso bei den Königlichen unklar.
Deshalb sei man laut FAZ bei Real sehr vorsichtig in Transferfragen, bis sich die Situation auf der Trainerbank klarer darstellt. Bei der Eintracht dagegen würde man am liebsten während des kommenden Transferfensters Verstärkungen in der Offensive präsentieren.
Titelfoto: Bild-Montage: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa, Jose Breton/AP/dpa