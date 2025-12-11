Neuzugänge aus Spanien? Eintracht will diese Stars von Real und Betis

Eintracht Frankfurt hat die Reise nach Barcelona auch genutzt, um die Wechsel zweier Stars aus La Liga zu forcieren. Das ist der Stand der Dinge.

Von Marc Thomé

Eintracht Frankfurt - Das Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Barcelona (1:2) haben die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt offenbar genutzt, um die Fühler nach zwei höchst interessanten jungen spanischen Spielern auszustrecken.

Seit 2023 spielt Sergi Altimira (24, l.) bei Betis, wo ihm in der vergangenen Saison der Durchbruch gelang. © Jose Breton/AP/dpa Wie die "Frankfurter Allgemeine (FAZ)" berichtet, handelt es sich dabei um den 21 Jahre alten Mittelstürmer Gonzalo Garcia von Real Madrid und um Sergi Altimira (24), der im zentralen defensiven Mittelfeld von Betis Sevilla spielt. Vor allem mit Altimira sollen die Hessen in ihren Verhandlungen schon recht weit fortgeschritten sein. So habe es zwischen dem 24-Jährigen und Eintracht-Coach Dino Toppmöller (45) bereits Gespräche gegeben und die Chemie stimme, so die FAZ. Auch habe Altimiras Vater der Eintracht in Barcelona einen Besuch abgestattet, um Modalitäten eines möglichen Wintertransfers zu erörtern. Eintracht Frankfurt Traum-Halbzeit verpufft: Koundé knockt Eintracht mit Kopfball-Doppelpack aus Demnach stünden eine Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro und eine Kaufoption im Raum, die die Hessen dann bis zum Ende der Saison ziehen könnten. Altimira stammt aus der Jugend des FC Barcelona und gelangte 2023 schließlich über einige Umwege für eine Ablöse von zwei Millionen Euro zu Betis.

Sergi Altimira soll Eintracht Frankfurt mehr Stabilität in der Zentrale geben

Nach einer durchwachsenen ersten Saison schaffte er in der vergangenen Spielzeit den Durchbruch zur absoluten Stammkraft mit insgesamt 53 Pflichtspiel-Einsätzen für die Andalusier. Seinen Merkwert steigerte es in dieser Zeit laut "Transfermarkt.de" auf mittlerweile 20 Millionen Euro. In dieser Spielzeit läuft es für ihn allerdings nicht mehr ganz so rund und er fällt vor allem in La Liga häufig der Rotation zum Opfer. Die Frankfurter sollen den Spieler schon länger auf dem Schirm haben und erhoffen sich von ihm mehr Stabilität in der Zentrale.

Wechsel von Garcia hängt von Xabi Alonsos Zukunft bei Real Madrid ab