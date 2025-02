Verletzungsschock überschattet Eintrachts Rumpel-Remis gegen Wolfsburg

In einem Kopfballduell mit VfL-Stürmer Jonas Wind rutschte Abwehr-Chef Robin Koch in der Luft zunächst über seinen Gegenspieler, krachte im Anschluss unkontrolliert mit der Schulter auf den Rasen.

Can Uzun (l.) rettete der SGE in der Schlussphase zumindest einen Punkt. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Insgesamt agierte Königsklassen-Aspirant schlichtweg fahrig, uninspiriert und zu ungenau in seinen Aktionen. Vor allem die Offensive um Hugo Ekitiké war nahezu komplett abgemeldet.

Auch eine Erhöhung der Schlagzahl kurz nach dem Gegentreffer brachte zunächst nicht den erwünschten Effekt, lediglich Youngster Can Uzun wollte seinem Coach wohl in positiver Erinnerung bleiben. Eine punktgenaue Flanke von Jean-Mattéo Bahoya legte er per Kopf in die Maschen (81.). Dabei sollte es bis zum Schlusspfiff bleiben.

Während im Kampf um die oberen Tabellenplätze zumindest kaum Punkte verloren gingen, scheinen für die Eintracht die nun folgenden Wochen ohne Doppelbelastung genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen.