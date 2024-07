Premieren bei der Eintracht: Youngster mit großen Zielen - Alter Bekannter mit neuer Aufgabe

Frankfurt am Main - Auch ohne Führerschein und Auto möchte Neuzugang Can Uzun (18) bei Eintracht Frankfurt richtig Gas geben und in der Bundesliga durchstarten. Derweil wird mit Makoto Hasebe (40) aus einem Spieler-Oldie eine Trainer-Novize.

Will gemeinsam mit Stürmerkollege Hugo Ekitiké (22, r.) in der neuen Saison zaubern: Eintracht-Neuzugang Can Uzun (18). © Uwe Anspach/dpa

"Ich habe große Ziele mit der Eintracht", sagte der vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg gekommene Offensivspieler bei seiner Vorstellung und ergänzte: "Das ist der perfekte Verein für mich. Ich bin sehr konzentriert auf die Aufgabe."

Weil der 18-Jährige noch keinen Führerschein besitzt, ist er auf eine Mitfahrgelegenheit angewiesen. "Zum Glück wohnt Nene Brown im selben Haus wie ich und kann mich zum Training mitnehmen", berichtete Uzun. Linksverteidiger Nathaniel Brown (21) kam im Sommer ebenfalls aus Nürnberg an den Main.

Wichtigste Bezugsperson im Fußballer-Leben von Uzun ist sein Vater. "Ich habe bei ihm gelernt. Er gibt mir Tipps und sagt mir, was ich besser machen kann. Diese Gespräche sind sehr wichtig für mich, bauen mich auf und motivieren mich noch einmal ganz anders", berichtete er.



Sportliches Vorbild ist Weltstar Lionel Messi (37). "Er ist für mich der beste Spieler aller Zeiten. Es gibt nichts, was er nicht kann. Ich habe schon als Kind immer Videos von Messi angeschaut. Das ist bis auch heute noch so. Er ist mein Vorbild, das wird auch immer so bleiben", sagte Uzun und fügte hinzu: "Was er am Ball kann, würde jeder gern können."

Wie Messi möchte auch Uzun irgendwann gern die Rückennummer 10 tragen. Für die kommende Saison blieb dieser Wunsch noch unerfüllt.