Von Saint-Gilloise: Will Frankfurt diesen Conference-League-Schreck?

Frankfurt am Main - Mit jeweils einer Vorlage in Hin- und Rückspiel der Zwischenrunde in der Conference League war Mohamed Amoura (23) maßgeblich am Ausscheiden von Eintracht Frankfurt gegen Union Saint-Gilloise beteiligt. Möglicherweise wechselt der Stürmer die Seiten und ist schon im kommenden Sommer ein Adlerträger.

Auch wenn es im Moment in den Play-offs zur belgischen Meisterschaft nicht richtig rundläuft für Union Saint-Gilloise und man auch im Achtelfinale der Conference League gegen Fenerbahce ausschied, hatte sich Amoura in einer ansonsten sehr gut verlaufenen Saison als echter Volltreffer herausgestellt.

Zumindest berichtet der belgische Journalist Sacha Tavolieri in seinem wöchentlichen Blog auf YouTube vom Interesse der Hessen am 22-fachen tunesischen Nationalspieler (sechs Tore).

In der Offensive ist der Tunesier flexibel einsetzbar. Spielte er in der belgischen Liga nahezu ausschließlich auf der Mittelstürmer-Position, so kommt er in der Nationalmannschaft eher als Linksaußen und in Ausnahmefällen auch als Rechtsaußen zum Einsatz.