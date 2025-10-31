Vor Heidenheim: Eintracht-Coach Toppmöller mit klarer Forderung an sein Team
Von Eric Dobias
Frankfurt am Main - Schlechte Stimmung ade! Eintracht Frankfurt hat zuletzt zwei überzeugende Vorstellungen abgeliefert. Dieser Trend soll beim 1. FC Heidenheim unbedingt fortgesetzt werden.
SGE-Coach Dino Toppmöller (44) fordert im Bundesliga-Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim einen ebenso couragierten Auftritt wie zuletzt im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund.
"Es geht darum, Konstanz in die Leistungen reinzubringen. Wir wissen um die aktuelle Situation. Das heißt nicht automatisch, dass es ein leichtes Spiel wird. Da müssen wir die berühmt-berüchtigten Tugenden auf den Platz bringen", sagte der Fußball-Lehrer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).
Maßstab müsse die starke Leistung im Duell mit dem BVB sein, das die Eintracht erst im Elfmeterschießen unglücklich verlor.
"Ich glaube, dass man im Spiel gegen Dortmund gesehen hat, was in uns steckt. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft nicht nur dagegengehalten, sondern gezeigt, dass wir uns mit solchen Teams messen können", sagte Toppmöller im Rückblick und ergänzte: "Das kann uns Mut machen."
Eintracht Frankfurts Blick geht nach oben
Zwar habe der Pokal-Fight über 120 Minuten viel Kraft gekostet, "aber die Werte der Testungen zeigen, dass die Jungs da ganz gut durchgekommen sind", berichtete der 44 Jahre alte Trainer, der zudem personell aus dem Vollen schöpfen kann.
Es gelte, das positive Gefühl mitzunehmen, "sodass wir uns immer weiter nach oben treiben lassen", sagte Toppmöller. Nach acht Spieltagen rangieren die Hessen mit 13 Punkten auf Platz sechs. In Heidenheim soll diese Bilanz ausgebaut werden. "Wir wollen drei Punkte mitnehmen", verkündete Toppmöller das Ziel.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa