Vor Heidenheim: Eintracht-Coach Toppmöller mit klarer Forderung an sein Team

Frankfurt am Main - Schlechte Stimmung ade! Eintracht Frankfurt hat zuletzt zwei überzeugende Vorstellungen abgeliefert. Dieser Trend soll beim 1. FC Heidenheim unbedingt fortgesetzt werden.

Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller (44) setzt das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund als zukünftigen Gradmesser für sein Team fest. © Arne Dedert/dpa

SGE-Coach Dino Toppmöller (44) fordert im Bundesliga-Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim einen ebenso couragierten Auftritt wie zuletzt im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund.

"Es geht darum, Konstanz in die Leistungen reinzubringen. Wir wissen um die aktuelle Situation. Das heißt nicht automatisch, dass es ein leichtes Spiel wird. Da müssen wir die berühmt-berüchtigten Tugenden auf den Platz bringen", sagte der Fußball-Lehrer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Maßstab müsse die starke Leistung im Duell mit dem BVB sein, das die Eintracht erst im Elfmeterschießen unglücklich verlor.

"Ich glaube, dass man im Spiel gegen Dortmund gesehen hat, was in uns steckt. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft nicht nur dagegengehalten, sondern gezeigt, dass wir uns mit solchen Teams messen können", sagte Toppmöller im Rückblick und ergänzte: "Das kann uns Mut machen."