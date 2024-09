Vor SGE-Duell mit Wolfsburg: Star-Stürmer droht auszufallen, Zoff-Kicker meldet sich fit!

Frankfurt am Main - Hinter dem Einsatz von Eintracht Frankfurts Omar Marmoush (25) gegen seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg steht weiter ein dickes Fragezeichen. Ein anderer SGE-Star, um den es zuletzt viel Wirbel gegeben hatte, ist indes einsatzbereit.

Das bislang äußerst gut harmonierende Sturm-Duo Hugo Ekitiké (22, l.) und Omar Marmoush (25) steht gegen den VfL Wolfsburg wohl nicht gemeinsam auf dem Platz. © Arne Dedert/dpa

Man müsse den Freitag abwarten, sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg.

Gemeint war damit sein an einer Überdehnung des Außenbandes leidender Stürmer-Star Omar Marmoush.



Für den Ägypter wäre es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte: Er stand von 2017 bis 2023 bei den Niedersachsen unter Vertrag.

Der Stürmer war in der Länderspielwoche vorzeitig von der ägyptischen Nationalmannschaft abgereist.

Am Mittwoch habe der 25-Jährige Teile des Mannschaftstrainings mitmachen können, so Toppmöller.