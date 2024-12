Während Privattraining in Dubai: Eintracht-Star sorgt für Verwunderung

Rechts im gewohnten Dress, links ungewohnt in gelb und schwarz: Eintrachts Star-Stürmer Hugo Ekitiké (22). © Montage: Thomas Frey/DPA, Instagram-Story/hekitike

Eine derartige Mutmaßung könnte man sich gleich in zweierlei Hinsicht herleiten, zumindest wenn man einem aktuellen Clip in der Instagram-Story des 22-Jährigen größere Bedeutung beimisst. In selbigem ist Ekitiké in der Sonne Dubais auf einem Trainingsplatz fleißig am schwitzen.

Ein Detail der Aufnahme aus der Feder von Ekitikés Berater, Karl Mwalako Buchmann, dürfte aber durchaus für Zündstoff sorgen. Denn seine Übungen vollführt der Eintracht-Stürmer in einem Trikot des Ligarivalen Borussia Dortmund.

Zum Ende des Videos ist zu erkennen, dass auf diesem die Rückennummer 43 verewigt ist, die aktuell von Jamie Gittens (20) getragen wird.