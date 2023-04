Wahnsinns-Schlussphase bleibt unbelohnt: Krasser Abwehrbock kostet Eintracht den Sieg

Frankfurt am Main - Da war mehr drin! Die Frankfurter Eintracht tritt nach dem 1:1 (0:1)-Remis gegen Borussia Mönchengladbach weiter auf der Stelle - auch weil sich der Defensivverbund erneut einen katastrophalen Patzer leistete.

Folglich ereignete sich außer einem halbwegs gefährlichen, um ein Haar verpassten Abstauber von Randal Kolo Muani (44.) bis zum Pausenpfiff nahezu nichts mehr. Wobei das so nicht vollends richtig war.

Zur Wahrheit dazu gehörte aber auch an diesem Abend eine desolate Abwehrleistung, die direkt in der Anfangsphase bestraft wurde. Schnelles Umschaltspiel über Marcus Thuram, der Kristijan Jakic hinter sich ließ und völlig allein auf weiter Flur auf den einschussbereiten Jonas Hofmann legte - die Konsequenz: Das 1:0 für die Gäste (13.).

Auch bei den Offensiv-Akteuren um Randal Kolo Muani (l.) und Daichi Kamada (M.) sahen die Mienen nicht besser aus. © DPA/Arne Dedert

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es ihn dann aber doch - DEN Glanzmoment im Defensivspiel der Eintracht. Mit einem perfekt getimten Tackling unterband Christopher Lenz, dass Florian Neuhaus auf 2:0 erhöhen konnte (52.).

Seine Kollegen in vorderster Front ließen währenddessen immer mehr die Leichtigkeit im Angriff vermissen, die die Adlerträger in der Hin- und Teilen der Rückrunde noch so unberechenbar und erfolgreich gemacht hatte.

Für das Team von Daniel Farke war es somit vorerst weiter ein Leichtes, die knappe Führung souverän und smart zu verteidigen. Dann wurde es ganz bitter für die Platzherren: Eine Hereingabe von Aurélio Buta setzte Kolo Muani zunächst an den Pfosten, aus fünf Metern blieb Omlin erneut gegen Dina Ebimbe Sieger (75.). Schließlich aber doch noch die Erlösung für die Mannen vom Stadtwald!

Und wieder war es die Frankfurter Lebensversicherung Kolo Muani: Der Franzose legte sich im Sechzehner das Leder zurecht und drosch es kurz darauf trocken in die Maschen (83.). Zwar wollte die Truppe von Oliver Glasner in den letzten Minuten noch mehr - belohnte sich aber nicht final.

Zwar wendete die SGE mit dem späten Ausgleich den totalen Absturz ab. Aufgrund eines erneut kapitalen Abwehrbocks ließ man aber erneut wertvolle Zähler liegen und verlor weiter den Anschluss an die Europapokal-Plätze.