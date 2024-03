Wechselbad der Gefühle in Frankfurt: Blitztor, Doppel-Rot und Jubiläums-Comeback

Frankfurt am Main - Es sollte ein wahres Fußballfest in der eigenen Arena werden. Doch die Eintracht erlebte am heutigen Sonntagabend einen Horror-Start in die Partie gegen die TSG Hoffenheim. Lange ärgern mussten sich die Gastgeber darüber aber nicht, zumal sie am Ende einen hochverdienten 3:1 (1:1)-Erfolg einfuhren.