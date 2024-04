Wegen skandalösem Vorfall: Bundesliga-Klub greift erstmals zu drastischer Maßnahme

Es sind erschreckende Neuigkeiten, die den Verein aus der Mainmetropole zum umgehenden Handeln zwangen. So soll bereits am morgigen Freitag beim Heimspiel gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/DAZN) die Möglichkeit bestehen, sich auf Nachfrage kostenlose Getränkedeckel für die Stadionbecher aushändigen zu lassen.

Denn wie der Verein am heutigen Donnerstagabend mitteilte, kam es in den vergangenen Wochen zu einem Zwischenfall, bei dem einer Zuschauerin im Stadion während einer Partie K.o.-Tropfen in ihr Getränk gemischt wurden. Um welches Heimspiel der SGE es sich dabei konkret handelte, wurde nicht bekannt.

Wie der aktuelle Tabellensechste der Bundesliga schließlich weiterhin mitteilte, soll der Vorfall in der heimischen Arena keinesfalls ein Einzelfall gewesen sein. So wurde mitgeteilt, dass es auch in weiteren Stadien in Deutschland zu derartigen Ereignissen gekommen sei.

Darüber hinaus wollen die Verantwortlichen der Diva vom Main unter zeitlichem Hochdruck ein Awareness-Konzept sowie weitere entsprechende Maßnahmen entwickeln, die derartige Vorfälle vollends aus dem Deutsche Bank Park verbannen sollen.