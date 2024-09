Wirbel um Videospiel-Hit: Bundesliga-Star ist völlig außer sich

Frankfurt am Main - Bereits am Freitag ist es schon wieder so weit: EA Sports liefert mit "EA FC 25" den neuesten Teil des beliebten Fußball-Videospiels. Vorab gab es für Fans und die Protagonisten schon die Wertungskarten zu sehen, die ihnen seitens des Spielemachers verpasst wurden. Ein Bundesliga-Star ist angesichts dessen alles andere als "amused".