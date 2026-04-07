Zukunft offiziell geklärt: So geht es für Dahoud im Sommer weiter

Frankfurt am Main - Überraschend kommt es nicht, seit Dienstagvormittag ist es offiziell: Mo Dahoud (30) wird Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen. Der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers wird nicht verlängert.

Mo Dahoud (30) hat keine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. © Christian Charisius/dpa

Wie der Bundesligist mitteilte, geschehe dies nach zwei Jahren, die Dahoud in der Mainmetropole verbracht hat, in beiderseitigem Einvernehmen.

Der Rechtsfuß war im Sommer 2024 von Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League ablösefrei nach Hessen gelotst worden. Er stand bereits bei Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart auf dem Rasen.

"Mo hat sich bei uns stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich darüber hinaus immer professionell verhalten", erklärte der Frankfurter Sportdirektor, Timmo Hardung (36).

Der Verein bedanke sich für seinen Einsatz und wünsche Dahoud für seine "sportliche sowie persönliche Zukunft" entsprechend alles Gute.