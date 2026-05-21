WM-Ticket und Sonderlob vom Bundestrainer für Eintracht-Ass Nathaniel Brown

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel "Nene" Brown (22) hat das WM-Ticket mit einem Extralob vom Fußball-Bundestrainer erhalten.

Beim 2:1 über Ghana beim Freundschaftsspiel Ende März in Stuttgart hatte Nathaniel Brown (l.) seinen dritten Einsatz für die Deutsche A-Nationalmannschaft. © Federico Gambarini/dpa

"Dein ehemaliger Club-Trainer Dino Toppmöller hat mir gesagt, was du für ein wissbegieriger und lernwilliger Spieler bist. Und ich sage, ich kann es zu tausend Prozent bestätigen", sagt Julian Nagelsmann (38) in einem der emotionalen Video-Clips, mit denen der DFB bei Instagram auf die Nominierung für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einstimmt.

Der 22-Jährige hat bisher drei Länderspiele bestritten und gehörte zu den Lichtblicken einer enttäuschenden Saison des hessischen Bundesligisten.

Nicht zum deutschen Aufgebot gehören Stürmer Jonathan Burkardt (25) und Innenverteidiger Robin Koch (29) von der Eintracht.