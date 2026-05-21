WM-Ticket und Sonderlob vom Bundestrainer für Eintracht-Ass Nathaniel Brown

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Nathaniel Brown ist der einzige Spieler von Eintracht Frankfurt, der es in den deutschen WM-Kader geschafft hat. Für ihn gab's ein Sonderlob vom Bundestrainer.

Von Arne Richter

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel "Nene" Brown (22) hat das WM-Ticket mit einem Extralob vom Fußball-Bundestrainer erhalten.

Beim 2:1 über Ghana beim Freundschaftsspiel Ende März in Stuttgart hatte Nathaniel Brown (l.) seinen dritten Einsatz für die Deutsche A-Nationalmannschaft.
Beim 2:1 über Ghana beim Freundschaftsspiel Ende März in Stuttgart hatte Nathaniel Brown (l.) seinen dritten Einsatz für die Deutsche A-Nationalmannschaft.  © Federico Gambarini/dpa

"Dein ehemaliger Club-Trainer Dino Toppmöller hat mir gesagt, was du für ein wissbegieriger und lernwilliger Spieler bist. Und ich sage, ich kann es zu tausend Prozent bestätigen", sagt Julian Nagelsmann (38) in einem der emotionalen Video-Clips, mit denen der DFB bei Instagram auf die Nominierung für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einstimmt.

Der 22-Jährige hat bisher drei Länderspiele bestritten und gehörte zu den Lichtblicken einer enttäuschenden Saison des hessischen Bundesligisten.

Nicht zum deutschen Aufgebot gehören Stürmer Jonathan Burkardt (25) und Innenverteidiger Robin Koch (29) von der Eintracht.

Was der Bundestrainer noch über Nathaniel Brown sagt

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte bei der Vorstellung des WM-Kaders ein Sonderlob für Brown übrig.
Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte bei der Vorstellung des WM-Kaders ein Sonderlob für Brown übrig.  © Federico Gambarini/dpa

"Du hörst immer gut zu, du willst dich jeden Tag verbessern, du fragst nach, welche Dinge du noch besser machen kannst, um noch mehr Spielzeit zu bekommen", sagt Nagelsmann weiter.

"Manchmal glaube ich, du weißt selber nicht, wie gut du bist, was in dir steckt, welche Athletik, welche Kreativität, wie genial du in der Positionsfindung bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen. Glaub an dich, gib Gas!"

Der 38-Jährige benannte bei einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus in Frankfurt die 26 WM-Fahrer offiziell.

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Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war Kapitän Joshua Kimmich (31) vom FC Bayern München dran.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa

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