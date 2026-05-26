Geht jetzt alles ganz schnell? Trainer-Entscheidung bei der Eintracht wohl gefallen

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt sucht nach der Trennung von Albert Riera (44) einen neuen Coach. Heißester Anwärter auf den Job ist ein alter Bekannter.

Adi Hütter (56) war bereits von 2018 bis 2021 als Cheftrainer der Frankfurter Eintracht tätig. © Arne Dedert/dpa

Adi Hütter steht offenbar vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" ist der 56 Jahre alte Österreicher der Top-Kandidat für den vakanten Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten. Eine Einigung gebe es bislang aber noch nicht.

Hütter hatte die Hessen bereits von 2018 bis 2021 erfolgreich trainiert. Größter Erfolg in seiner Amtszeit war der Einzug ins Europa-League-Halbfinale 2019.

Zuletzt arbeitete der Fußball-Lehrer in Frankreich bei der AS Monaco, wo er im vorigen Oktober entlassen wurde. Auch Olympique Marseille soll an einer Verpflichtung von Hütter interessiert sein.

Nach der Trennung von Albert Riera hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) in der Vorwoche angekündigt, die Nachfolge für den Spanier zeitnah regeln zu wollen.