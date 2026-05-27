Rückkehr eines alten Bekannten aus Bundesliga? Eintracht soll an Schmidt baggern

Frankfurt am Main - Die Verpflichtung von Albert Riera hat sich als katastrophales Missverständnis herausgestellt. Der 44-Jährige ist bereits wieder Geschichte. Die große Frage lautet nun: Wer wird bei Eintracht Frankfurt sein Nachfolger?

Trainersuche bei den Adlerträgern: Tritt Roger Schmidt (59) die Nachfolge von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt an? © Nuno Branco/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Sowohl Adi Hütter (56) als auch Matthias Jaissle (38) werden derzeit als mögliche Kandidaten gehandelt, laut "Bild" steht aber auch ein anderer Name weit oben auf der Liste des Vereins: Roger Schmidt (59).

Der frühere Übungsleiter von Bayer Leverkusen hat nach seinem Engagement bei der Werkself als Coach in China (BJ Guoan), den Niederlanden (PSV Eindhoven) und auch Portugal (Benfica Lissabon) gearbeitet, ein Traineramt aktuell aber nicht inne.

Stattdessen fungiert der 59-Jährige seit Oktober des vergangenen Jahres offiziell als "Global Sports Director" der japanischen J.League. Dem Bericht zufolge soll Schmidt momentan nicht mit einer Rückkehr auf die Trainerbank liebäugeln und vor dem Gang nach Japan sogar Angebote aus der englischen Premier League ausgeschlagen haben.

Dennoch sollen die Bosse rund um Sportvorstand Markus Krösche (45) erneut einen Vorstoß gewagt haben.