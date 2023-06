Zukunfts-Entscheidung gefallen: So geht's für Oliver Glasner weiter!

Oliver Glasner (48), der ehemalige Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, hat seine Zukunftspläne verraten. © Tom Weller/dpa

Zwei Jahre lang war Oliver Glasner Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt und gewann mit den Adlerträgern unter anderem sensationell den Europa-League-Titel. Vor rund zwei Wochen dann der Abschied von den Hessen, die der Österreicher in guter Erinnerung behalten wird, wie er gegenüber der Bild verriet.



"Was mich wirklich glücklich macht: Wir können uns in Frankfurt alle in die Augen schauen. Es waren zwei überragende Jahre. Erst der Gewinn der Europa League, dann die Teilnahme an der Champions League, jetzt die Qualifikation für die Conference League. Ich werde immer gerne zurück zur Eintracht und nach Frankfurt kommen", erklärte Glasner kurz vor dem Abflug nach Mallorca.

Die kurzzeitig schwierige Endphase seiner Trainerstation bei der SGE hat der 48-Jährige bereits abgehakt: "In den Wochen danach haben wir als Mannschaft und Verein gemeinsam die Kurve gekriegt. Wären wir bei 'Wünsch Dir was', hätten wir nach der Qualifikation für die Conference League auch das Pokal-Finale gewonnen. Aber das haben wir leider nicht geschafft."

Jetzt will Euro-Oli erst einmal entspannen und sich auf die Familie konzentrieren. Nach dem gemeinsamen Mallorca-Urlaub mit dem Sohnemann geht es mit seiner Herzensdame Bettina weiter nach Sardinien - Fußball ist für ihn also vorerst Nebensache.