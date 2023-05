Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner nur noch bis zum Pokalfinale Trainer?

Frankfurt am Main - Die Ära von Oliver Glasner (48) bei Eintracht Frankfurt steht kurz vor dem Ende: Offenbar ist nun klar, dass der Österreicher nur noch bis zum Pokal-Finale am 3. Juni den Posten des Cheftrainers bekleiden soll.

Nach der verlorenen Partie in Sinsheim rastete Oliver Glasner - der während des Spiels mit einer roten Karte durch den Schiedsrichter vom Feld geschickt worden war - regelrecht aus und hielt eine Wutrede , was ihm einige Kritik einbrachte.

Eine Ablösung des 48-Jährige wurde zuletzt immer wahrscheinlicher. In der Fußball-Bundesliga haben die Frankfurter in den letzten zehn Spielen keinen Sieg eingefahren, zuletzt verloren die Adler 1:3 gegen die TSG Hoffenheim .

Die berichtet die Bild-Zeitung in einem Artikel auf ihrer Website. Demnach haben sich Glasner und Markus Krösche (42), der Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt, "nach einem kurzfristigen Krisen-Gipfel" am gestrigen Montag auf diese Lösung geeinigt.

Bereits am Montagnachmittag war spekuliert worden, dass eine Ablösung von Oliver Glasner noch in diesem Sommer erfolgen könnte - eigentlich hat der 48-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2024 bei dem Bundesligisten.

Ebenfalls wurde am Montag das Gerücht bekannt, dass Dino Toppmöller als Nachfolger von Glasner heiß gehandelt würde. Der 42-Jährige ist ein kein Unbekannter in Frankfurt: Als Profi-Spieler lief er für die Adler auf. Sein Vater, Klaus Toppmöller (71), trainierte die Hessen von 1993 bis 1994.

Im Finale des DFB-Pokals tritt Eintracht Frankfurt am 3. Juni (20 Uhr) in Berlin gegen RB Leipzig an. Zuletzt standen die Adler 2018 im Pokal-Finale, damals siegten sie gegen den FC Bayern München.