Zum 18. Geburtstag: Eintracht stattet Eigengewächs Elias Baum mit Profivertrag aus

Frankfurt am Main - Als spezielles Geschenk zu seinem 18. Geburtstag am heutigen Donnerstag hat Eintracht Frankfurt Nachwuchs-Kicker Elias Baum mit einem Profivertrag ausgestattet, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Elias Baum (18, l.) - hier im Training mit seinen Kollegen Hugo Larsson (19, M.) und Robin Koch (27) - stand in der Saisonvorbereitung bereits einige Male für die erste Mannschaft auf dem Platz. © Arne Dedert/dpa

Baum ist gebürtiger Frankfurter und bereits seit der U11 bei der Eintracht. In der vergangenen Saison entwickelte sich der Außenverteidiger zum Ende der Rückrunde zu einem festen Bestandteil von Eintracht Frankfurt II und zählt dort auch in der aktuellen Spielzeit zu den Stammkräften.



So stand der U19-Nationalspieler beim Aufsteiger in die Regionalliga Südwest bislang zehnmal in der Startelf, erzielte ein Tor und steuerte drei Assists bei.

Seine ersten Erfahrungen bei den Profis sammelte Baum bei der Japan-Tour Ende des vergangenen Jahres. Auch in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison hatte er mehrere Einsätze bekommen. Außerdem stand der 18-Jährige im Eintracht-Kader für die Spiele in der Conference League gegen Aberdeen und PAOK.



"Elias hat sich insbesondere in den vergangenen Monaten herausragend entwickelt", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung (33). "In unserer U21 ist er trotz seines sehr jungen Alters bereits ein absoluter Leistungsträger und hat darüber hinaus auch bei den Profis mit guten Trainings- und Testspielleistungen auf sich aufmerksam gemacht."