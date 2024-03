"Zusammenhalt, Familie, phänomenal": Eintracht feiert gigantisches Freudenfest

Frankfurt am Main - Es war ein gigantisches Freudenfest, das Legenden und aktuelle Helden der Frankfurter Eintracht an einem ganz besonderen Ort zusammenbrachte. Denn der alljährliche Frühjahrsempfang wurde angesichts des kürzlich begangenen 125-jährigen Bestehens zu einem phänomenalen Event.

Was im großen Festsaal der Alten Oper folgte, war ein Feuerwerk der Lobgesänge auf den aktuellen Tabellensechsten des deutschen Fußball-Oberhauses, das standesgemäß von Hellmann eingeleitet wurde.

Neben Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler (63) traf auch BVB -Boss Hans-Joachim Watzke (64) in der Alten Oper ein. Darüber hinaus gaben sich Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (41, SPD ) - der dem Amt laut Eintracht-Macher Axel Hellmann (52) "endlich wieder Respekt und Würde gegeben" habe - und sogar Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (52, CDU ) die Ehre.

Ähnlich phänomenal ist das, was das Gründungsmitglied der Bundesliga anlässlich des Jubiläums-Frühjahrsempfangs auf die Beine gestellt hatte. Geladen waren alle, die im Verein Besonderes leisten und geleistet haben - doch darüber hinaus noch jede Menge Sport-Prominenz.

Denn niemand Geringeres als ein Gott selbst - wenn auch "nur" der einzig wahre Fußballgott - in Person von Alex Meier (41) sprach gegenüber TAG24 das aus, was wohl viele, die es mit der Eintracht halten, genauso sehen. Denn für ihn ist die Diva vom Main: "Zusammenhalt, Familie, phänomenal".

"Dem Wahren, Schönen, Guten" prangt eindrucksvoll über dem wohl denkwürdigsten Konzerthaus der Bankenmetropole. Es sollte nicht die einzige denkwürdige Trias an diesem Abend bleiben.

Egal ob Timothy Chandler (33, l.), Alex Meier (41, M.) oder Karl-Heinz Körbel (69): Die Alte Oper in Frankfurt war gefüllt mit Eintracht-Magie. © Montage: Angelo Cali

Unter der Moderation einer in einen lilafarbenen Federtraum gehüllten Laura Wontorra (35) wurde schnell klar, dass an diesem Abend Magie in der Luft lag. Und diese verkörperten alle Redner, die sich auf der Bühne zur Eintracht äußerten.

"Eintracht ohne Emotionen, das gibt es nicht", fasste es Hessens Landesvater passend zusammen. Mit diesen wurde bereits zu Beginn nicht gegeizt. Nach einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Ex-Vizepräsident Peter Kunter (†82) stimmte der gesamte Saal stimmgewaltig "Im Herzen von Europa" an - Gänsehaut pur!

Die gab es übrigens auch beim ein oder anderen altgedienten SGE-Akteur. So traf der Übersteiger-Held Jan Åge Fjortoft (57) auf seinen ehemaligen Teamkameraden Chen Yang (50): "Ich habe ihn seit 25 Jahren nicht mehr gesehen und freue mich riesig, dass es jetzt so weit ist", erklärte er gegenüber TAG24 mit strahlenden Augen.