Zwei neue Juwelen für die Zukunft? Eintracht mischt bei begehrten Offensiv-Talenten mit

Frankfurt am Main - Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt läuft auf Hochtouren. Bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison haben die Hessen offenbar gleich zwei vielversprechende Offensiv-Juwelen auf dem Radar.

Ismael Badjie (20) vom VfL Osnabrück steht auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt ganz oben. © Marc Schüler/dpa

Einer Sky-Meldung zufolge ist die SGE in das Rennen um Ismael Badjie (20) eingestiegen. Demnach sollen bereits konkrete Gespräche stattgefunden haben.

Badjie steht aktuell beim VfL Osnabrück unter Vertrag und kann im offensiven Mittelfeld sowie auf mehreren Angriffspositionen eingesetzt werden.

Mit neun Toren in 32 Spielen leistete der 20-Jährige einen großen Beitrag zum souveränen Aufstieg der Osnabrücker von der 3. in die 2. Liga.

Seine starken Leistungen gepaart mit seiner Positionsflexibilität und seinem jungen Alter haben das Interesse mehrerer Bundesligisten geweckt.

Für einen Transfer soll Osnabrück dem Bericht zufolge rund drei Millionen Euro an Ablöse fordern.

Doch damit nicht genug: Die Eintracht beobachtet offenbar auch weiterhin die Situation von Louey Ben Farhat (19) vom Karlsruher SC ganz genau.