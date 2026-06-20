Chaos-Coach Riera tritt gegen Eintracht nach: Kurioser Vergleich und unsägliche Abrechnung

Frankfurt am Main - Kein guter Stil! Albert Riera (44) hat sich erstmals nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt ausführlich geäußert und dabei nicht gerade leise Abschied genommen. Der Ex-Coach erklärte sein Scheitern mit einem kuriosen Hollywood-Vergleich, sprach über fehlenden Einfluss auf die Kaderplanung und trat zudem gegen die SGE-Spieler nach.

Ex-SGE-Cheftrainer Albert Riera (44) hat sich in einem aktuellen Interview erstmals seit seinem Aus bei Eintracht Frankfurt ausführlich zu Wort gemeldet. © Florian Wiegand/dpa

In einem aktuellen Interview mit dem slowenischen Fernsehsender "Sportklub" offenbarte Riera, dass es zwischen ihm und der Eintracht offenbar nie wirklich passte. Um das zu erklären, griff der Spanier zu einem ungewöhnlichen Vergleich zweier Hollywoodstars.

"Wir waren einfach nicht füreinander bestimmt. Schauen Sie sich zum Beispiel die hinreißende Angelina Jolie und den charmanten Brad Pitt an. Beide sind wunderbar, aber sie passen einfach nicht zusammen. Warum? Weil es nicht nur auf Äußerlichkeiten ankommt, sondern auf die kleinen Details, die darüber entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht", erklärt der Spanier seine Sicht der Dinge.

Und weiter: "Ehrlich gesagt, ich habe eine außergewöhnliche Erfahrung gemacht. Aber Erfahrungen kann einem niemand nehmen, und sie sind der beste Weg zu lernen. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. So sieht die Realität aus."

Doch beim Hollywood-Vergleich blieb es nicht. Riera wurde deutlich und sprach vor allem über die Frankfurter Transferpolitik. Aus seiner Sicht habe er akzeptieren müssen, dass „Frankfurt mehr verkauft als kauft“ und dass er nicht die Spieler holen konnte, die er sich gewünscht hätte.