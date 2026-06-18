Eintracht Frankfurt angeblich an 18-jährigem Juwel aus Portugal dran
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll den erst 18 Jahre alten portugiesischen Shooting-Star Mateus Mané von Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers intensiv beobachten und über eine Verpflichtung nachdenken.
Das berichtet unter anderem die "Express & Star", Tageszeitung und Online-Portal aus Wolverhampton.
Mané legte in der vergangenen Saison unter Trainer Rob Edwards (43) einen Raketenstart hin und steigerte seinen Marktwert laut "Transfermarkt.de" im Frühjahr binnen kürzester Zeit von 250.000 auf 20 Millionen Euro!
Edwards hatte im November den Trainerjob bei den "Wolves" vom glücklosen Vítor Pereira (57) übernommen, unter dem Mané nicht einmal im Kader stand. Doch Edwards setzte auf den enorm dribbelstarken und antrittsschnellen Offensivallrounder.
Nach einigen Einsätzen von der Bank schaffte es Mané regelmäßig in die Startelf. Und der Spieler dankte Edwards das Vertrauen mit starken Auftritten und zwei Toren gleich zu Beginn des Jahres.
Das sorgte für immenses Aufsehen und beförderte den 18-Jährigen nicht nur in die Notizbücher vieler Talentsucher, sondern auch in die portugiesische U21-Nationalmannschaft, für die er im vergangenen März sein Debüt gab.
Preisschild für Mateus Mané soll bei mindestens 25 Millionen Euro liegen
Zwar konnte der 1,75 Meter große Edeltechniker das hohe Niveau zwischenzeitlich nicht mehr halten, was für einen Spieler seines Alters aber vollkommen normal ist. Dennoch wird ihm enormes Potenzial nachgesagt. Kein Wunder also, dass nach dem Abstieg der "Wolves" ein Vereinswechsel wahrscheinlich scheint.
Vor allem Newcastle United würde Mané laut "Express & Star" gern im Sommer verpflichten. Aber eben auch Frankfurt und der BVB sollen Interesse zeigen.
Allerdings besitzt der Portugiese noch einen Vertrag bis 2029, und Wolverhampton würde ihn auch gern behalten, da er beim anvisierten sofortigen Wiederaufstieg eine große Rolle spielen könnte. Hier stellt sich allerdings die Frage, inwieweit ein noch zu findender Nachfolger des mittlerweile entlassenen Edwards mit Mané plant.
In jedem Fall wird für den Spieler eine Ablösesumme fällig. Wolverhampton soll für ihn mindestens 25 Millionen Euro fordern.
Titelfoto: Nigel French/PA Wire/dpa