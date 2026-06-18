Eintracht Frankfurt angeblich an 18-jährigem Juwel aus Portugal dran

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll den erst 18 Jahre alten portugiesischen Shooting-Star Mateus Mané von Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers intensiv beobachten und über eine Verpflichtung nachdenken.

Zu Beginn des Jahres machte Mateus Mané (18) mit zwei Toren für die "Wolves" in zwei aufeinanderfolgenden Spielen auf sich aufmerksam. © Nigel French/PA Wire/dpa

Das berichtet unter anderem die "Express & Star", Tageszeitung und Online-Portal aus Wolverhampton.

Mané legte in der vergangenen Saison unter Trainer Rob Edwards (43) einen Raketenstart hin und steigerte seinen Marktwert laut "Transfermarkt.de" im Frühjahr binnen kürzester Zeit von 250.000 auf 20 Millionen Euro!

Edwards hatte im November den Trainerjob bei den "Wolves" vom glücklosen Vítor Pereira (57) übernommen, unter dem Mané nicht einmal im Kader stand. Doch Edwards setzte auf den enorm dribbelstarken und antrittsschnellen Offensivallrounder.

Nach einigen Einsätzen von der Bank schaffte es Mané regelmäßig in die Startelf. Und der Spieler dankte Edwards das Vertrauen mit starken Auftritten und zwei Toren gleich zu Beginn des Jahres.

Das sorgte für immenses Aufsehen und beförderte den 18-Jährigen nicht nur in die Notizbücher vieler Talentsucher, sondern auch in die portugiesische U21-Nationalmannschaft, für die er im vergangenen März sein Debüt gab.