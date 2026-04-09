Abwehrchef, Kapitän, Torjäger, Spielmacher: Gelb-Gefahr in Cottbus immer größer!

Cottbus - Noch sechs Spiele bis zum Saisonende und einem möglichen Aufstieg für Energie Cottbus . Doch ausgerechnet im heißen Saisonfinale droht den Lausitzern die große Gelb-Gefahr!

Spielmacher Tolcay Cigerci (31, v.l.), Kapitän Axel Borgmann (31) und Mittelfeldanker Dominik Pelivan (29) stehen allesamt bei vier gelben Karten. © Imago / Jan Huebner

Insgesamt sechs Spieler sind von einer möglichen Gelbsperre betroffen. Pikant: Darunter befinden sich allesamt die wichtigsten Stützen des Teams - Abwehrchef, Mittelfeldanker, Kapitän, Spielmacher und Torjäger!

Namentlich sind das King Manu (22), Dominik Pelivan (29), Axel Borgmann (31), Tolcay Cigerci (31) und Erik Engelhardt (27). Auch Youngster Can Moustfa (21) zählt zu den Kandidaten mit vier Verwarnungen.

Ein Ausfall eines Schlüsselspielers in der heißen Saisonphase wäre besonders bitter - erst recht, wenn es mehrere Akteure zugleich treffen sollte.

Seit Dienstagabend zählt auch Dreierpacker Engelhardt zu den Vorbelasteten, der Löwenschreck von 1860 München handelte sich zum vierten Mal eine gelbe Karte ein.