Abwehrchef, Kapitän, Torjäger, Spielmacher: Gelb-Gefahr in Cottbus immer größer!
Cottbus - Noch sechs Spiele bis zum Saisonende und einem möglichen Aufstieg für Energie Cottbus. Doch ausgerechnet im heißen Saisonfinale droht den Lausitzern die große Gelb-Gefahr!
Insgesamt sechs Spieler sind von einer möglichen Gelbsperre betroffen. Pikant: Darunter befinden sich allesamt die wichtigsten Stützen des Teams - Abwehrchef, Mittelfeldanker, Kapitän, Spielmacher und Torjäger!
Namentlich sind das King Manu (22), Dominik Pelivan (29), Axel Borgmann (31), Tolcay Cigerci (31) und Erik Engelhardt (27). Auch Youngster Can Moustfa (21) zählt zu den Kandidaten mit vier Verwarnungen.
Ein Ausfall eines Schlüsselspielers in der heißen Saisonphase wäre besonders bitter - erst recht, wenn es mehrere Akteure zugleich treffen sollte.
Seit Dienstagabend zählt auch Dreierpacker Engelhardt zu den Vorbelasteten, der Löwenschreck von 1860 München handelte sich zum vierten Mal eine gelbe Karte ein.
Energie Cottbus meisterte eine ähnliche Situation in der Aufstiegssaison und verfügt über breiten Kader
Dennoch lässt diese Situation Cheftrainer Pele Wollitz (60) nicht angst und bange werden. Schon vor dem Havelse-Spiel gab er sich entspannt: "Das ist gar kein Thema. [...] ich werde keine Rücksicht auf vierte gelbe Karten nehmen."
Was außerdem Mut macht: Auch in der Aufstiegssaison 2023/24 fehlten in Dominik Pelivan (29) oder Tobias Hasse (30) wichtige Spieler im Saisonfinale. Torjäger Timmy Thiele (34) gar am letzten Spieltag. Dennoch zog Energie dank des breiten Kaders die Entscheidungsspiele.
Auch diese Saison verfügt die Wollitz-Elf wieder über ein breites Aufgebot und auf vielen Positionen über hochkarätige Alternativen.
Obendrein lichtet sich dieser Tage das Lazarett: Leon Guwara (29) und Tolga Cigerci (34) befinden sich seit gut einer Woche im erweiterten Mannschaftstraining. Bis auf Jonas Hofmann (29) gibt es keinen langfristigen Ausfall im 28-Mann-Kader.
Und bis zum Spitzenspiel beim VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr) hat sich die Energie-Achse aus Manu-Pelivan-Borgmann-Cigerci-Engelhardt, was gelbe Karten angeht, zurückgehalten.
Titelfoto: Imago / Jan Huebner