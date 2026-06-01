Nächster Neuer! Cottbus holt Nationalspieler aus der Hessenliga
Cottbus - Der Name des Vereins, von dem er kommt, ist groß, doch auf den zweiten Blick ist die Verpflichtung auf dem Papier durchaus kurios: Energie Cottbus leiht eine neue Abwehrkante von Bundesligist Eintracht Frankfurt aus, allerdings lief Fousseny Doumbia (21) in der höchsten deutschen Spielklasse noch nie auf, sondern spielte vergangene Saison in der 5. Liga.
Wie der Zweitliga-Aufsteiger aus der Lausitz am Montag bekannt gab, wird der Innenverteidiger für eine Saison ausgeliehen. In Frankfurt besitzt er einen Vertrag bis Ende Juni 2029.
In der abgelaufenen Saison stand Fousseny Doumbia zwar siebenmal im Spieltagskader der Bundesliga, durfte sein Debüt aber nicht feiern. Er spielte vorrangig mit Eintracht Frankfurt II in der Hessenliga. Von der 5. in die 2. Liga - durchaus ein steiler Aufstieg.
Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) erklärt den Transfer: "Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne junge und talentierte Spieler in ihrer Entwicklung begleiten und sie bestenfalls auf ein neues Level heben. Das konnten wir in den zurückliegenden Jahren mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellen."
Den Trainer freut es, dass das auch ein Bundesligist registriert hat, das sei "umso schöner für uns und den Fußballstandort Cottbus. Wir möchten, dass Fousseny unserem Team helfen und sich bei uns auf hohem Niveau weiterentwickeln kann", so Wollitz weiter.
Fousseny Doumbia stieg mit Eintracht Frankfurt ab und wieder auf
Fousseny Doumbia verfügt über großes Talent, deshalb holte ihn die Eintracht schon zu U19-Zeiten aus dem Nachwuchs vom TSV 1860 München, wo der Innenverteidiger ausgebildet wurde.
Seit Sommer 2024 gehört er der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt an, spielte mit den Hessen zunächst in der Regionalliga Südwest, stieg im vergangenen Sommer mit der Mannschaft aber in die Hessenliga ab.
In der aktuell abgelaufenen Saison gelang es dem Team aber, den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen. Doumbia wird dann nicht mehr dabei sein, er darf sich bei Energie auf der großen Zweitliga-Bühne präsentieren. Für die U20-Nationalmannschaft Malis gab der in München geborene Spieler im vergangenen Sommer sein Debüt.
"Wir haben Fousseny mehrfach beobachtet und sehen in ihm, wohl wissend, dass es ein großer Sprung in Liga 2 sein wird, großes Potenzial. Auch die Eintracht möchte, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt geht. Wir freuen uns über dieses Vertrauen und Entgegenkommen aus Frankfurt", sagt der Kaderplaner von Cottbus, Maniyel Nergiz (43).
Nach Mittelfeldspieler Christian Kinsombi (26) ist Doumbia der zweite Neuzugang der Lausitzer.
Titelfoto: IMAGO / HMB-Media