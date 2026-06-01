Nächster Neuer! Cottbus holt Nationalspieler aus der Hessenliga

Cottbus - Der Name des Vereins, von dem er kommt, ist groß, doch auf den zweiten Blick ist die Verpflichtung auf dem Papier durchaus kurios: Energie Cottbus leiht eine neue Abwehrkante von Bundesligist Eintracht Frankfurt aus, allerdings lief Fousseny Doumbia (21) in der höchsten deutschen Spielklasse noch nie auf, sondern spielte vergangene Saison in der 5. Liga.

Fousseny Doumbia (21) bei seiner Vertragsunterschrift bei Energie Cottbus. Der Innenverteidiger wird für ein Jahr ausgeliehen. © FC Energie

Wie der Zweitliga-Aufsteiger aus der Lausitz am Montag bekannt gab, wird der Innenverteidiger für eine Saison ausgeliehen. In Frankfurt besitzt er einen Vertrag bis Ende Juni 2029.

In der abgelaufenen Saison stand Fousseny Doumbia zwar siebenmal im Spieltagskader der Bundesliga, durfte sein Debüt aber nicht feiern. Er spielte vorrangig mit Eintracht Frankfurt II in der Hessenliga. Von der 5. in die 2. Liga - durchaus ein steiler Aufstieg.

Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) erklärt den Transfer: "Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne junge und talentierte Spieler in ihrer Entwicklung begleiten und sie bestenfalls auf ein neues Level heben. Das konnten wir in den zurückliegenden Jahren mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellen."

Den Trainer freut es, dass das auch ein Bundesligist registriert hat, das sei "umso schöner für uns und den Fußballstandort Cottbus. Wir möchten, dass Fousseny unserem Team helfen und sich bei uns auf hohem Niveau weiterentwickeln kann", so Wollitz weiter.