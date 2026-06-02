02.06.2026 06:30 Ex-Aue-Sportchef Heidrich wird es nicht: Wer übernimmt die NLZ-Leitung in Cottbus?

Eigentlich sollte der Wonnemonat Mai alles neu im NLZ von Energie Cottbus machen. Doch die Frischzellenkur auf Schlüsselpositionen lässt auf sich warten.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Eigentlich sollte im Wonnemonat Mai alles neu im NLZ von Energie Cottbus werden. Doch die Frischzellenkur auf Schlüsselpositionen lässt auf sich warten.

Ex-Aue-Sportchef Matthias Heidrich (48) wird nicht neuer NLZ-Leiter von Cottbus. (Archivfoto) © Picture Point / Sven Sonntag U19-Trainer Alain Karim (39) hatte sich Anfang Mai als Viertelfinal-Teilnehmer vorzeitig von seinem Team und im Unfrieden mit der Vereinsführung verabschiedet. Auch die Trennung von Matthias Rahn (36), der wie Karim in Greifswald anheuerte, war lange geplant. Ihre Abschiede kommen einem Komplett-Umbruch gleich. Rahn geht nach insgesamt sechs Jahren im Verein, davon vier Saisons als Sportlicher Leiter des NLZ. Mit dem Wirken des Ex-Profis, der verletzungsbedingt seine Karriere in Cottbus beendete, war Energie nicht mehr zufrieden. Allen voran war da das Vertragsdesaster um Linus Güther (16). Das Toptalent wechselte vergangenen Sommer zu Union, Energie sah bis heute nicht einen Cent. Energie Cottbus Jetzt legt Lemke los! FCE-Präsident spricht nach Aufstieg über Ziele, Zugänge, Co-Trainer Gegenüber TAG24 bestätigte FCE-Präsident Sebastian Lemke (42): "Bis heute gab es weder eine Einigung, Verhandlung noch ein offizielles Gespräch zwischen Energie Cottbus und den Beteiligten im Zuge des Wechsels von Linus Güther." Parallel prüfe der Verein nach wie vor "alle rechtlichen und partnerschaftlichen Möglichkeiten".

Daniel Ziebig wird neuer U19-Coach, U17-Trainerstelle soll zeitnah besetzt werden