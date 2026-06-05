Cottbus stellt die Weichen für die Zukunft: Er wird neuer NLZ-Leiter
Cottbus - Energie Cottbus stellt die Weichen für die Zukunft! Schon im Winter stand fest, dass Nachwuchsleiter Matthias Rahn (36) den Verein verlässt, ein Nachfolger ließ lange auf sich warten. Jetzt haben die Lausitzer mit Sebastian Turowski (46) eine erfahrene Lösung gefunden.
Der 46-Jährige kommt vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, wo er seit vier Jahren die Geschäftsführung innehatte, und bringt die Erfahrung aus vielen Jahren im NLZ von Hansa Rostock mit.
Auch eine zweite wichtige Personalie ist offiziell geklärt: Wie Präsident Sebastian Lemke (42) bereits bestätigte, wird Daniel Ziebig (43) auf Alain Karim (39) folgen und die U19 als Cheftrainer übernehmen. Er rückt gemeinsam mit der U17, die er in den vergangenen zwei Spielzeiten betreute, eine Etage höher, damit ist die Stelle als U17-Coach vorerst vakant.
"Nachdem es intern bereits lange Zeit klar war, dass wir die leitende Verantwortung in unserem Nachwuchsleistungszentrum verändern wollen und werden, waren entscheidende Positionen nach der Trennung von Matthias Rahn und Alain Karim vakant und neu zu besetzen", sagte Präsidiumsmitglied Gunnar Winkler.
"Wir haben mit Ruhe und Bedacht über mögliche Nachfolger beraten und sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass wir Sebastian Turowski diese Aufgabe zutrauen und anvertrauen möchten."
Nachwuchsstrukturen bei Energie Cottbus sollen enger verzahnt werden
Dieser sei sowohl fachlich als auch menschlich die ideale Lösung für diese Position: "Wir sind fest davon überzeugt, dass er insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Daniel Ziebig, der nun mit seiner Mannschaft zu den A-Junioren aufrückt, den erfolgreich eingeschlagenen Kurs weiterführen und seine neuen Ideen zur Entwicklung der Nachwuchsarbeit unseres Vereins einbringen wird."
Generell sollen die Strukturen im Nachwuchsbereich enger verzahnt werden, die Zusammenarbeit von Ziebig mit Sebastian Weidhaas als Leiter Aufbaubereich ausgeweitet werden, der eine wichtige Schnittstelle zu den jüngeren Jahrgängen bilde.
"Es ist schön, dass ich vom Verein das Vertrauen bekomme, nun die höchste Mannschaft in unserem Nachwuchs betreuen zu dürfen. Umso schöner ist es, dass ich einen Großteil meiner Jungs bei diesem 'Aufstieg' begleiten und weiter trainieren darf", freute sich Ziebig auf seine neue Aufgabe.
Titelfoto: FC Energie