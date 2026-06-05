Cottbus stellt die Weichen für die Zukunft: Er wird neuer NLZ-Leiter

Cottbus - Energie Cottbus stellt die Weichen für die Zukunft! Schon im Winter stand fest, dass Nachwuchsleiter Matthias Rahn (36) den Verein verlässt , ein Nachfolger ließ lange auf sich warten. Jetzt haben die Lausitzer mit Sebastian Turowski (46) eine erfahrene Lösung gefunden.

Sebastian Turowski (46, 2.v.r., hier mit Sebastian Weidhaas, Daniel Ziebig und Gunnar Winkler, v.l.) wird der neue Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Energie Cottbus. © FC Energie

Der 46-Jährige kommt vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, wo er seit vier Jahren die Geschäftsführung innehatte, und bringt die Erfahrung aus vielen Jahren im NLZ von Hansa Rostock mit.

Auch eine zweite wichtige Personalie ist offiziell geklärt: Wie Präsident Sebastian Lemke (42) bereits bestätigte, wird Daniel Ziebig (43) auf Alain Karim (39) folgen und die U19 als Cheftrainer übernehmen. Er rückt gemeinsam mit der U17, die er in den vergangenen zwei Spielzeiten betreute, eine Etage höher, damit ist die Stelle als U17-Coach vorerst vakant.

"Nachdem es intern bereits lange Zeit klar war, dass wir die leitende Verantwortung in unserem Nachwuchsleistungszentrum verändern wollen und werden, waren entscheidende Positionen nach der Trennung von Matthias Rahn und Alain Karim vakant und neu zu besetzen", sagte Präsidiumsmitglied Gunnar Winkler.

"Wir haben mit Ruhe und Bedacht über mögliche Nachfolger beraten und sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass wir Sebastian Turowski diese Aufgabe zutrauen und anvertrauen möchten."