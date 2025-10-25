Sieben Tore & Achterbahnfahrt gegen Havelse! Cottbus für eine Nacht auf Platz 1 der 3. Liga
Cottbus - Fast hätte Stolperstein TSV Havelse den FCE-Express gestoppt - doch nach einer wilden Achterbahnfahrt übernimmt Energie Cottbus mit dem 4:3 (2:1) für mindestens eine Nacht die Tabellenführung der 3. Liga und fiebert jetzt dem DFB-Pokal gegen RB Leipzig am Dienstag entgegen.
Havelse reiste mit Fünferkette und ganzen neun Fans an, Energie agierte wie erwartet mit viel Ballbesitz und Michelbrink und Boziaris neu in der Startelf.
Doch gerade die beiden Jüngsten leisteten sich in der Anfangsphase haarsträubende Fehlpässe im Aufbau, die Havelse aber nicht nutzte.
In Minute 18 hatte Havelse-Akteur Belkahia frei stehend per Kopf die größte Chance aufs erste Tor. Das war der Weckruf für Energie, die ab da ins Rollen kam, sich immer sauberer und direkter durchkombinierte.
Cigerci spielte in Minute 24 den Steckpass auf Boziaris, der aus kurzer Distanz zum 1:0 vollendete.
Die Führung gab Energie mehr Schwung, während auch Havelse mutiger wurde. Doch die Gäste patzten nach einem eigenen Eckball mit einem Stockfehler - Engelhardt hatte freie Bahn und markierte den zweiten Treffer (34.).
Damit war die Messe aber nicht gelesen, weil Energie immer wieder schluderte. Keeper Funk klärte einen langen Ball genau in die Füße von Havelses Müller, der sich aus 25 Metern bedankte (39.). Energie mit dem 2:1 zur Pause Tabellenführer, aber nicht zufrieden.
Energie Cottbus vorne abschlussstark und hinten nachlässig
Beide Teams kamen mit mehr Power aus der Kabine, Cigerci segelte nach Thiele-Flanke an der Vorentscheidung vorbei (52.).
Jedoch häuften sich bei Energie die Fehler, allein die Abschlussstärke bescherte das nächste Tor: Boziaris zog aus 20 Metern wuchtig ab, mithilfe von Havelse-Keeper Opitz rutschte der Ball zum 3:1 ins Tor (59.). Kurz darauf musste der Doppeltorschütze runter.
Für ihn kam Moustfa, der sogleich die Chance aufs 4:1 aus kurzer Distanz vergab, stattdessen schlug Havelse zu: Ilic flankte von links, Paldino war per Kopf zwei Minuten nach seiner Einwechslung zur Stelle (71.). Nur noch 3:2!
Und Energie wenig später erneut unter Schock, als Belkahia Cigerci stempelte. Doch der Topscorer machte weiter und hätte das Spiel nach Traum-Dribbling entscheiden können, doch der Ball knallte gegen den Pfosten (86.).
Viele Unterbrechungen störten den Spielfluss, ehe Joker Justin Butler noch einmal abzog, Opitz für die Gäste parierte und Cigerci zum 4:2 und der vermeintlichen Erlösung abstaubte (90.+6). Doch damit war nicht Schluss: Wieder stand Paldino richtig und sorgte für kollektives Zittern (90.+7).
Mit dem Stadion im Rücken und einer Menge Dusel rettet Energie die Tabellenführung ins Ziel. Dennoch bedeuteten die 9688 Zuschauer Minusrekord in dieser Saison. Vielleicht haben sich Fans und Mannschaft das Feuerwerk für Dienstag aufgehoben.
Erstmeldung: 15.10 Uhr, aktualisiert: 16.05 Uhr
Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen Energie Cottbus und dem TSV Havelse
Energie Cottbus - TSV Havelse 4:3 (2:1)
Aufstellung Energie Cottbus: Funk - Rorig, Manu, Campulka, Borgmann - Pelivan - Cigerci, Boziaris (69. Moustfa), Michelbrink (88. Lucoqui) - Engelhardt (77. Hannemann), Thiele (69. Butler). Trainer: Wollitz.
Aufstellung TSV Havelse: Opitz - Riedel (69. Ilic), Belkahia (88. Jaeschke), Plume, Kolgeci, Aytun - Berger, Oltrogge (69. Paldino) - Rexhepi (46. Boujellab), Müller, Posselt. Trainer: Ferchichi.
Schiedsrichter: Bartnitzki (Erfurt)
Tore: 1:0 Boziaris (46.), 2:0 Engelhardt (34.), 2:1 Müller (39.), 3:1 Boziaris (59.), 3:2 Paldino (71.), 4:2 Cigerci (90.+6), 4:3 Paldino (90.+7)
Gelbe Karten: Pelivan / Belkahia, Sommer, Plume, Posselt, Trainer Ferchichi
Zuschauer: 9688
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer