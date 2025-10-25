Sieben Tore & Achterbahnfahrt gegen Havelse! Cottbus für eine Nacht auf Platz 1 der 3. Liga

Cottbus - Fast hätte Stolperstein TSV Havelse den FCE-Express gestoppt - doch nach einer wilden Achterbahnfahrt übernimmt Energie Cottbus mit dem 4:3 (2:1) für mindestens eine Nacht die Tabellenführung der 3. Liga und fiebert jetzt dem DFB-Pokal gegen RB Leipzig am Dienstag entgegen.

Energie jubelt zur Halbzeit über die Tabellenführung, muss sich aber steigern. © IMAGO / Steffen Beyer

Havelse reiste mit Fünferkette und ganzen neun Fans an, Energie agierte wie erwartet mit viel Ballbesitz und Michelbrink und Boziaris neu in der Startelf.

Doch gerade die beiden Jüngsten leisteten sich in der Anfangsphase haarsträubende Fehlpässe im Aufbau, die Havelse aber nicht nutzte.

In Minute 18 hatte Havelse-Akteur Belkahia frei stehend per Kopf die größte Chance aufs erste Tor. Das war der Weckruf für Energie, die ab da ins Rollen kam, sich immer sauberer und direkter durchkombinierte.

Cigerci spielte in Minute 24 den Steckpass auf Boziaris, der aus kurzer Distanz zum 1:0 vollendete.

Die Führung gab Energie mehr Schwung, während auch Havelse mutiger wurde. Doch die Gäste patzten nach einem eigenen Eckball mit einem Stockfehler - Engelhardt hatte freie Bahn und markierte den zweiten Treffer (34.).

Damit war die Messe aber nicht gelesen, weil Energie immer wieder schluderte. Keeper Funk klärte einen langen Ball genau in die Füße von Havelses Müller, der sich aus 25 Metern bedankte (39.). Energie mit dem 2:1 zur Pause Tabellenführer, aber nicht zufrieden.