Aussprache nach Schiri-Schelte: Davina Lutz raucht Friedenspfeife mit Energie Cottbus

Cottbus - Auch Tage nach der 1:3-Niederlage bei Wehen Wiesbaden lässt Energie Cottbus die diskutable Schiedsrichter-Leistung von Davina Lutz (31) nicht los. Die angezählte Unparteiische wagt darauf hin einen bemerkenswerten Schritt und kontaktiert den am Sonntag so aufgebrachten Energie-Präsidenten Sebastian Lemke (42).

Schiedsrichterin Davina Lutz (31) musste sich von Cottbus nach der Niederlage in Wiesbaden einiges anhören. © Imago / Jan Huebner

Dies schilderte der FCE-Boss auf TAG24-Nachfrage. Demnach habe er mit Lutz am Mittwochmorgen eine knappe halbe Stunde telefoniert.

Lemke berichtete von einem "respektvollen, vernünftigen Austausch", in dem beide Gesprächspartner minutiös die strittigen Szenen diskutiert hätten.

Und davon gab es einige: Ex-FIFA-Schiri Babak Rafati (55) hatte für liga3-online.de sechs Situationen unter die Lupe genommen und das Urteil gefällt: Lutz habe fünfmal entscheidend daneben gelegen - unter anderem beim zweiten und dritten Wiesbadener Tor.

Großer Unmut im FCE-Lager, der sich nach Abpfiff entlud: "Mit Sicherheit ist es als Schiedsrichter nicht einfach, aber das heute ist ein Skandal", war es aus dem Cottbus-Präsidenten bei der Lausitzer Rundschau herausgesprudelt.

Die Hülle und Fülle an Fehlentscheidungen schlug hohe Wellen und machte offenbar nicht vor der aufstrebenden Unparteiischen Halt, für die es das erst fünfte Spiel als Hauptschiedsrichterin in der 3. Liga war.

Lemke: "Mein Eindruck war: Das hat sie schon beschäftigt."