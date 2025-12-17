Erster Cottbus-Spieler im Winter weg, folgen weitere?

Cottbus - Noch ist die 3. Liga gar nicht in der Winterpause, schon vermeldet Energie Cottbus den ersten Abgang: Reservist Erik Tallig (25) wird den Klub wieder verlassen.

Erik Tallig (25) zieht nach einem Jahr das Energie-Trikot wieder aus. Sein neuer Verein ist noch nicht bekannt. © Frank Hammerschmidt/dpa

Dies teilte FCE-Trainer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Regensburg (Freitag, 19 Uhr) mit.

Damit endet nach gut einem Jahr das Kapitel Cottbus für den gebürtigen Chemnitzer. Tallig hatte sich nach seinem zweiten Kreuzbandriss in einem mehrmonatigen Probetraining bei Energie wieder fit für Leistungssport gemacht.

Im Januar 2024 gab der Drittligist dem talentierten Offensivspieler einen Kontrakt über anderthalb Jahre.

Diesen wird Tallig aus freien Stücken nicht weiter erfüllen - er bat den FCE um eine vorzeitige Freigabe. Laut Wollitz sei der Auflösungsvertrag zum 31. Dezember unterzeichnet worden. Der neue Verein sei ihm nicht bekannt.

Tallig stand diese Saison kein einziges Mal im Liga-Kader, kam nur im Landespokal zu einem Kurzeinsatz. "Ich finde das sehr traurig, weil er eigentlich alles mitbringt, was dieser Fußball ausmacht", so Wollitz.