Erster Cottbus-Spieler im Winter weg, folgen weitere?
Cottbus - Noch ist die 3. Liga gar nicht in der Winterpause, schon vermeldet Energie Cottbus den ersten Abgang: Reservist Erik Tallig (25) wird den Klub wieder verlassen.
Dies teilte FCE-Trainer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Regensburg (Freitag, 19 Uhr) mit.
Damit endet nach gut einem Jahr das Kapitel Cottbus für den gebürtigen Chemnitzer. Tallig hatte sich nach seinem zweiten Kreuzbandriss in einem mehrmonatigen Probetraining bei Energie wieder fit für Leistungssport gemacht.
Im Januar 2024 gab der Drittligist dem talentierten Offensivspieler einen Kontrakt über anderthalb Jahre.
Diesen wird Tallig aus freien Stücken nicht weiter erfüllen - er bat den FCE um eine vorzeitige Freigabe. Laut Wollitz sei der Auflösungsvertrag zum 31. Dezember unterzeichnet worden. Der neue Verein sei ihm nicht bekannt.
Tallig stand diese Saison kein einziges Mal im Liga-Kader, kam nur im Landespokal zu einem Kurzeinsatz. "Ich finde das sehr traurig, weil er eigentlich alles mitbringt, was dieser Fußball ausmacht", so Wollitz.
Erik Tallig verlässt Energie Cottbus nach einem Jahr wieder, was passiert mit Dennis Slamar?
Talligs Abgang hatte sich abgezeichnet, selbst in Testspielen spielte der technisch versierte Offensivkicker nur die zweite Geige. Wollitz ehrlich: "Schweren Herzens muss ich dann mir eingestehen, dass ich das nicht so hinbekommen habe."
Nach fünf Nachverpflichtungen im September war der Cottbus-Kader auf 30 Mann angewachsen, weitere Reservisten könnten Talligs Beispiel folgen.
"Ich habe noch mit einem Spieler die Woche gesprochen und ihm das empfohlen", führte Wollitz aus. Um wen es sich handelt, ließ sich der Trainer-Manager nicht entlocken.
Zu den Kandidaten zählen unter anderem Theo Ogbidi (24) und Dennis Duah (22), die kaum eine Rolle spielen. Wollitz' Botschaft: "Es wäre für den ein oder anderen empfehlenswert, wieder auf Spielzeit zu kommen."
Kein Thema scheint ein Abgang von Denis Slamar (31) zu sein, der seit dieser Saison ebenfalls zu den Bankdrückern gehört. Der Aufstiegsheld von 2024 hatte durchblicken lassen, nicht wechseln zu wollen. Wollitz: "Das gilt es dann zu respektieren."
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch