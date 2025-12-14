Schiedsrichterin im Fokus! Energie Cottbus verliert in Unterzahl und vertagt Herbstmeisterschaft

Wiesbaden - Herbstmeisterschaft in der 3. Liga vertagt! Energie Cottbus musste sich am Sonntag in Unterzahl beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Im Mittelpunkt der Partie stand dabei Schiedsrichterin Davina Lutz.

Jordy Gillekens (verdeckt) brachte den SVWW in der ersten Halbzeit in Führung. © Imago / Jan Huebner

Zunächst hatte Energie in der 20. Minute noch großes Glück: Fatih Kaya war nach einem Cottbuser Ballverlust durch und legte das Leder an Keeper Marius Funk vorbei, der den Wehen-Kapitän anschließend wohl berührte und so von den Beinen holte. Lutz reichte der Kontakt aber nicht, die Unparteiische entschied nur auf Eckball.

Den hätte es dann allerdings nicht geben dürfen, denn die Kugel touchierte Funk bei seinem Einsteigen definitiv nicht mehr.

Und während der FCE beim folgenden Standard wohl noch vor Erleichterung durchpustete, schlugen die Hausherren eiskalt zu. Nach einer kurz gespielten Variante verlängerte Fatih eine Flanke auf den langen Pfosten, wo SVWW-Verteidiger Jordy Gillekens zur 1:0-Führung einköpfte (22. Minute).

Gerade als sich die Wollitz-Elf nach einer halben Stunde dann besser in die Partie gearbeitet hatte, folgte der nächste Rückschlag mit Beteiligung der Offiziellen.

Dominik Pelivan, der wegen eines taktischen Fouls schon in der 4. Minute die Gelbe Karte gesehen hatte, beschwerte sich zu lautstark bei Lutz über ein vermeintliches Handspiel der Gastgeber im Sechzehner. Die Schiedsrichterin verstand keinen Spaß und schickte den Sechser mit dem Ampelkarton vorzeitig unter die Dusche (40.).

Eine sehr harte Entscheidung, auch wenn sich der vorbelastete Mittelfeldmann da besser im Griff haben muss. Handspiel war es übrigens nicht, die Kugel prallte nämlich von Gillekens' Brust gegen dessen Arm.