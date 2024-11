Bekommt er bei Energie Cottbus einen Vertrag? Jetzt spricht Erik Tallig!

Im Cottbuser Mittwochstraining wirkten die Bewegungen Erik Talligs (24) flüssig und geschmeidig. © TAG24/Lukas Schulze

Die Leiden des Erik Tallig sind vorbei! Ende September schloss der Offensivakteur seine Reha in Donaustauf ab, absolvierte anschließend in Regensburg Individualtraining.

Seit Mitte Oktober hat er in Cottbus den Ball am Fuß, fast schon alte Normalität. Das Ziel ist klar: Tallig will es nach zwei Kreuzbandrissen wieder wissen!



Das Wichtigste dabei - das zweifach lädierte rechte Knie hält: "Es fühlt sich echt gut an", so Tallig.

Dennoch dosiert der Kreativspieler bestimmte Trainingsformen: "Ich höre natürlich auf mein Knie, wie sich das anfühlt. In den engen Zweikampfformen und auch jetzt bei tiefen Plätzen muss ich noch etwas vorsichtiger sein."

Auch in der Cottbuser Truppe scheint Tallig gut angekommen, wirkt schon gut integriert und bestreitet mit Freude sein Training: "Es macht Spaß, mit der Mannschaft zu kicken, eine sehr coole Truppe."