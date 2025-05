Beim Team geirrt? Besoffene Cottbus-Anhänger verprügeln "die falschen" Fans

Etwa 100 Anhänger von Energie Cottbus sollen auf einer Raststätte in der Prignitz in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. (Archivfoto) © Angelika Warmuth/dpa

So hatte es für die betrunkenen Fußball-Rüpel offenbar zumindest den Anschein. Allerdings hatte ihnen der Alkohol wohl schon derart das Hirn vernebelt, dass sie sogar die Sportart verwechselten.

Nicht nur, dass sie auf andere Fans eindroschen, was schon schlimm genug gewesen wäre, nein, sie griffen statt rivalisierender Fußball-Anhänger auch noch eine Fangruppe in Rugby-Trikots an, wie die Polizei am Montag mitteilte.

"Möglicherweise hatten sie diese für eine konkurrierende Fangruppe gehalten", teilte ein Sprecher der Behörde mit.

Tatort war der Rastplatz Prignitz West an der Autobahn 24, wo zwei Reisebusse mit Cottbus-Fans auf dem Rückweg nach dem 3:1-Sieg von Energie Cottbus bei Hansa Rostock Halt machten.