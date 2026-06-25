Bereit für die 2. Liga? Ex-Energieler gab neuem Cottbus-Keeper Tipps beim BVB
Cottbus/Dortmund - Sein Lehrmeister ging einst selbst bei Cottbus in die Schule! Marcel Lotka (25) heißt Energies neuer Keeper, im ersten Interview berichtet er über Tipps von Ex-FCE-Torhüter Alexander Meyer (35).
Zwischen 2022 und 2025 war Lotka die Nummer drei beim BVB hinter Gregor Kobel (28) und eben Meyer. Dieser stand bei Energie 2016/17 zwischen den Pfosten, ehe er im mittleren Fußballeralter noch Bundesliga-Karriere machte.
Kobel und Meyer dienten Lotka als Vorzeigebeispiel, vor allem was das moderne Torwartspiel angeht.
"Dafür, dass, glaube ich, meine größte Stärke im Tor ist, habe ich mich in den drei Jahren bei Borussia Dortmund extrem entwickeln können am Fuß", so Lotka nach seinem ersten Energie-Training.
"Alexander Meyer, der ein super Typ ist und mit dem ich ja auch trainieren durfte, der hat fußballerisch denen ein oder anderen Tipp gehabt. […] Da haben mir die Jungs auch sehr geholfen, da bin ich ihnen auch sehr dankbar für", führt der neue Cottbus-Keeper aus.
Marcel Lotka will bei Energie Cottbus erstmals Nummer eins in der 2. Liga werden
Lotka hat sich das Trikot mit der Rückennummer eins gesichert. Die Zahl dürfte kein Zufall sein, der Deutschpole will in Cottbus zum ersten Mal Stammtorhüter in der 2. Liga werden.
Die Abstiegssaison in Düsseldorf sei ein sehr "lehrreiches Jahr" gewesen, Lotka war zum ersten Mal nur Ersatzkeeper.
Deswegen wollte Lotka auch mit Nachdruck zu Energie, wie sein Trainer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz betonte. "Ich bin überglücklich, die Chance zu bekommen. Das ist ein guter Karriereschritt für mich", so Lotka.
Und es gibt eine zarte, bisher unbekannte Verbindung in die Lausitz: "Meine Großeltern kommen eine halbe Stunde von hier. Wir sind manchmal früher als kleines Kind mit dem Auto hier langgefahren."
In Cottbus machte Lotka 2021 als Reservekeeper von Hertha BSC auch eines seiner ersten Spiele vor Publikum: "Das war schon was Besonderes für mich, auch, vor der Kulisse zu spielen. Damals natürlich noch in der Regionalliga. Da habe ich schon sehr, sehr positive Erinnerungen an die Fans hier."
Titelfoto: IMAGO / Nico Herbertz