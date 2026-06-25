Bereit für die 2. Liga? Ex-Energieler gab neuem Cottbus-Keeper Tipps beim BVB

Cottbus/Dortmund - Sein Lehrmeister ging einst selbst bei Cottbus in die Schule! Marcel Lotka (25) heißt Energies neuer Keeper, im ersten Interview berichtet er über Tipps von Ex-FCE-Torhüter Alexander Meyer (35).

Marcel Lotka (25, l.) bildete in drei Jahren BVB mit Alexander Meyer (35, r.) und Gregor Kobel (28, nicht im Bild) ein Torwartteam. © IMAGO / Nico Herbertz

Zwischen 2022 und 2025 war Lotka die Nummer drei beim BVB hinter Gregor Kobel (28) und eben Meyer. Dieser stand bei Energie 2016/17 zwischen den Pfosten, ehe er im mittleren Fußballeralter noch Bundesliga-Karriere machte.

Kobel und Meyer dienten Lotka als Vorzeigebeispiel, vor allem was das moderne Torwartspiel angeht.

"Dafür, dass, glaube ich, meine größte Stärke im Tor ist, habe ich mich in den drei Jahren bei Borussia Dortmund extrem entwickeln können am Fuß", so Lotka nach seinem ersten Energie-Training.

"Alexander Meyer, der ein super Typ ist und mit dem ich ja auch trainieren durfte, der hat fußballerisch denen ein oder anderen Tipp gehabt. […] Da haben mir die Jungs auch sehr geholfen, da bin ich ihnen auch sehr dankbar für", führt der neue Cottbus-Keeper aus.