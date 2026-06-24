Irrer Einsatzplan! Cottbus holt Malone als Teilzeitkraft

Cottbus - Der Transfer von Ryan Malone (33) zu Energie Cottbus ist endgültig bestätigt. Die viel größere Neuigkeit ist: Der Zweitliga-Aufsteiger plant mit ihn als Teilzeitkraft für spezielle Situationen.

Der Transfer von Ryan Malone (33) ist endgültig offiziell. © FC Energie Cottbus

Dazu zählen, wenig überraschend, ausdrücklich Standardsituationen, in denen Malone seine ganz klaren Waffen hat. Ob als Einwurfschleuder oder Kopfballungeheuer - Malone ist bei hohen Bällen eine Wucht.

Auf der XXL-Pressekonferenz zum Saisonauftakt führt Wollitz aus: "Ich würde das als Jokerspieler bezeichnen." Dem Vernehmen nach soll Malone als zusätzliche Option bei diversen Spielständen oder Spielstrategien eingesetzt werden.

Zuvor hatte der seit Tagen im Raum stehende Wechsel für viele Fragezeichen gesorgt. "Mir wurde mitgeteilt, dass das als sehr überraschend ankam", so Wollitz.

Beim alten Liga-Konkurrenten Erzgebirge Aue wurde Malone als Führungsspieler geholt und bekam trotz seiner Erfahrung hinten den Laden nie dicht, mit Malone auf dem Platz schluckten die Veilchen im Schnitt fast zwei Gegentore pro Spiel.

Wollitz macht es deshalb clever: Statt über Malones Tempodefizite zu reden, spricht er über die Stärken des US-Boys. Die seien "lange Einwürfe", "Mentalität" und "Größe", so der Trainer.