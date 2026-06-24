Ex-HSV-Keeper stellt sich in Cottbus vor und lässt Wollitz schwärmen
Cottbus - Eine Stunde volle Dröhnung Energie Cottbus! In einer XXL-Pressekonferenz zum Saisonauftakt ist er wohl die interessanteste, neue Personalie: Ex-HSV-Keeper Julian Pollersbeck (31) stellt sich in der Lausitz vor.
Der 31-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Jahn Regensburg frei auf dem Markt, sucht einen neuen Verein. Und stellt sich zu dem Zweck zum Trainingsauftakt (ab 14 Uhr) am Mittwoch in Cottbus vor.
Laut Pele Wollitz (60) aber explizit nicht als Probespieler: "Für mich gibt es kein Probetraining, für mich gibt's Kennlerntraining. Wir werden sehen", so der Trainer, der im Weiteren von den Qualitäten des Keepers schwärmt:
"In seiner Zeit, wo er zum HSV gewechselt ist, war das der Top-Torwart, wo man gesagt hat: einer der modernsten Torhüter schlechthin."
Allerdings: Sein Karrierehoch bei den Hamburgern liegt mindestens sechs Jahre zurück. Danach fristete Pollersbeck bei Klubs wie Olympique Lyon, FC Lorient, dem 1. FC Magdeburg und zuletzt Regensburg eher eine Reservistenrolle.
Energie Cottbus sucht eine neue Nummer zwei, nimmt Julian Pollersbeck diese Rolle an?
Energie sucht nach dem Abgang von Marius Funk (30) und dem Wechsel von Alexander Sebald (29) in die Torwart-Trainer-Funktion einen zweiten Keeper.
Als neue Nummer eins wurde Marcel Lotka (25) verpflichtet, der sich direkt die entsprechende Rückennummer sicherte. Ob Pollersbeck sich dieser Rolle stellen wird?
Schon am Wochenende kann er sein Torwartspiel in den Freundschaftsspielen gegen zwei Amateurteams und eine Cottbuser Stadtauswahl präsentieren. Wie lange Pollersbeck sich in der Lausitz vorstellen wird, ist nicht bekannt.
In Nummer drei Max Böhnke (22) und Jungtorwart Malte Wilke (19) hat Cottbus zwei weitere Keeper im Kader. Dagegen verlässt nach TAG24-Informationen der vorherige U19-Stammtorhüter Adam Laszczynski (19) die Lausitz.
Titelfoto: Axel Heimken/dpa