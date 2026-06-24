Ex-HSV-Keeper stellt sich in Cottbus vor und lässt Wollitz schwärmen

Cottbus - Eine Stunde volle Dröhnung Energie Cottbus ! In einer XXL-Pressekonferenz zum Saisonauftakt ist er wohl die interessanteste, neue Personalie: Ex-HSV-Keeper Julian Pollersbeck (31) stellt sich in der Lausitz vor.

Julian Pollersbeck (31) machte sich beim HSV dank seines Torwartspiels einen Namen. © Axel Heimken/dpa

Der 31-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Jahn Regensburg frei auf dem Markt, sucht einen neuen Verein. Und stellt sich zu dem Zweck zum Trainingsauftakt (ab 14 Uhr) am Mittwoch in Cottbus vor.

Laut Pele Wollitz (60) aber explizit nicht als Probespieler: "Für mich gibt es kein Probetraining, für mich gibt's Kennlerntraining. Wir werden sehen", so der Trainer, der im Weiteren von den Qualitäten des Keepers schwärmt:

"In seiner Zeit, wo er zum HSV gewechselt ist, war das der Top-Torwart, wo man gesagt hat: einer der modernsten Torhüter schlechthin."

Allerdings: Sein Karrierehoch bei den Hamburgern liegt mindestens sechs Jahre zurück. Danach fristete Pollersbeck bei Klubs wie Olympique Lyon, FC Lorient, dem 1. FC Magdeburg und zuletzt Regensburg eher eine Reservistenrolle.