Big Points im Aufstiegsrennen! Energie Cottbus schiebt sich mit Sieg auf Platz zwei
Köln - Pflichtaufgabe erfüllt, Sieg eingetütet: Energie Cottbus hat im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weitere wichtige Punkte eingefahren.
Am Sonntag setzte sich das Team von Cheftrainer Pele Wollitz bei Viktoria Köln mit 2:0 (1:0) durch, schob sich damit vorerst an Rot-Weiss Essen vorbei auf Rang zwei.
Dabei zeichnete sich früh ein Dreier für die Lausitzer ab, die bereits in der Anfangsphase trafen, wobei ein dicker Patzer von Kölns Torhüter Arne Schulz kräftig mithalf.
Der 23-Jährige wollte einen von FCE-Schlussmann Marius Funk hoch in die Box geschlagenen Ball an der Strafraumkante per Kopf klären, legte ihn dabei jedoch direkt vor die Füße von Erik Engelhardt. Dieser schaltete sofort, legte sich die Kugel einmal zurecht und bugsierte sie dann aus rund 25 Metern gedankenschnell über Schulz hinweg zum 1:0 in die Maschen (18. Minute).
Die bis zum Gegentor eher defensiv ausgerichteten Kölner bemühten sich in der Folge um mehr Offensivaktionen und versuchten es mit mehr Druck nach vorne, hätten sich dabei jedoch beinahe noch vor der Pause das zweite Ding eingefangen.
Jannis Boziaris kam nämlich nach Engelhardts Zuspiel an den Ball, versuchte es von linker Position mit einem satten Abschluss, setzte diesen jedoch nur ans Außennetz, sodass es bei der knappen Führung zur Halbzeit blieb.
Viktoria Köln verpasst Ausgleich, King Manu macht den Deckel drauf
Der FCE spielte nach der Pause nicht mehr mit dem gleichen Druck und ließ die Hausherren so immer mehr ins Spiel kommen. Die Kölner kamen dadurch besser rein, wurden zunehmend immer gefährlicher und schnupperten am Ausgleich, blieben im Abschluss aber glücklos.
Stattdessen fiel der Treffer (75.) auf der anderen Seite: Mladen Cvjetinovic setzte den mitgelaufenen King Manu in Szene, der rechts in den Strafraum zog und eiskalt zum 2:0 verwertete.
Mit drei so wichtigen Zählern im Sack sichern sich die Cottbuser Platz zwei, müssen diesen aber möglicherweise schon später wieder abgeben, sollte der RWE sein Heimspiel gegen den 1. FCS gewinnen.
Statistik zum Drittliga-Duell zwischen Viktoria Köln und Energie Cottbus
3. Liga, 35. Spieltag
Viktoria Köln - Energie Cottbus 0:2 (0:1)
Viktoria Köln: A. Schulz - Boboy, L. Dietz, Ronstadt (73. Agyekum) - Velasco (80. Kozuki), Eisenhuth, L. Wolf (88. Popp), Handle - D. Otto, Duman (80. Vega Zambrano) - Zank (72. Sachse)
Energie Cottbus: Funk - Straudi (88. Lucoqui), Manu, Awortwie-Grant, Borgmann - Michelbrink - Hannemann (61. Tolga Cigerci), Tolcay Cigerci (88. Tattermusch), Bosiaris (61. Rorig), Biankadi (66. Cvjetinovic) - E. Engelhardt
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)
Zuschauer: 4536
Tore: 0:1 E. Engelhardt (18.), 0:2 Manu (75.)
Gelbe Karten: L. Dietz (9) / Hannemann (7), Manu (5)
Titelfoto: IMAGO / Steinsiek.ch