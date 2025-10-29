"Bin erst bei 70 Prozent": Wird er Cottbus' heimliche Verstärkung?
Cottbus - Kommt jetzt Merveille Biankadi in Fahrt? Der 30-Jährige darf sich als heimlicher Gewinner eines enttäuschenden Pokalabends aus Sicht von Energie Cottbus fühlen. TAG24 sprach im Anschluss mit dem letzten Cottbuser Neuzugang.
Die große Überraschung gab es schon vor Anpfiff: Der Name Biankadis tauchte in der Startelf auf. Zum ersten Mal in einem bedeutenden Spiel seit dessen Wechsel nach Cottbus.
Biankadi zählte auf Linksaußen zu den Lichtblicken einer Energie-Mannschaft, die im Laufe des ersten Durchgangs komplett den Faden verlor und mit 0:3 abgeschlagen in die Pause ging.
In der Mixed-Zone sprach Biankadi später von "vermeidbaren Gegentoren", hatte selber beim ersten eine kleine Aktie, als er sich viel zu einfach austricksen ließ. Gefühlt habe man die ersten drei Tore allesamt "hergeschenkt".
Nach 45 Minuten war dann Schluss, Wollitz (60) stellte um, brachte in Engelhardt (27) einen klassischen Stoßstürmer.
Dennoch stellte Biankadi fest: "So habe ich mich gut gefühlt. [...] Es war schön, wieder auf der Platte stehen zu dürfen und ich hoffe, dass jetzt mehr kommt."
Merveille Biankadi war lange vereinslos, muss Trainingsrückstand aufholen
Die Erwartungen an den amtierenden DFB-Pokal-Finalisten (mit Arminia Bielefeld) sind groß. Bis Dienstagabend spielte Biankadi keine große Rolle. Wollitz bescheinigte ihm zuletzt, dass er "gut trainiere".
Biankadi stieß in Cottbus Mitte September ohne Vorbereitung dazu. TAG24 wolle wissen, bei wie viel Prozent sich der Wirbelwind sehe: "Schwierig. Ich würde jetzt sagen 70 Prozent. Ich hatte noch Probleme, in die Sprints zu kommen."
Tatsächlich fehlte trotz vielversprechender Ansätze der Outcome. Biankadi ordnete ein: "Die letzten Aktionen vielleicht, was den Abschluss angeht oder letzten Pass, das wird noch kommen. Ich glaub' aber auch, je öfter ich mit den anderen zusammenspiel', dass das dann auch klarer wird."
Seine Qualität hat er in der Vergangenheit nachgewiesen: Bei Bielefeld sammelte er vor zwei Jahren 14 Scorerpunkte, bei 1860 München sogar in einer Saison 16.
Kommt er an die Quote wieder ran, hat Cottbus eine heimliche Top-Verstärkung.
