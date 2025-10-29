"Bin erst bei 70 Prozent": Wird er Cottbus' heimliche Verstärkung?

Cottbus - Kommt jetzt Merveille Biankadi in Fahrt? Der 30-Jährige darf sich als heimlicher Gewinner eines enttäuschenden Pokalabends aus Sicht von Energie Cottbus fühlen. TAG24 sprach im Anschluss mit dem letzten Cottbuser Neuzugang.

Gegen RB Leipzig durfte Merveille Biankadi (30, r.) endlich über längere Zeit sein Können zeigen. © IMAGO / Steffen Beyer

Die große Überraschung gab es schon vor Anpfiff: Der Name Biankadis tauchte in der Startelf auf. Zum ersten Mal in einem bedeutenden Spiel seit dessen Wechsel nach Cottbus.

Biankadi zählte auf Linksaußen zu den Lichtblicken einer Energie-Mannschaft, die im Laufe des ersten Durchgangs komplett den Faden verlor und mit 0:3 abgeschlagen in die Pause ging.

In der Mixed-Zone sprach Biankadi später von "vermeidbaren Gegentoren", hatte selber beim ersten eine kleine Aktie, als er sich viel zu einfach austricksen ließ. Gefühlt habe man die ersten drei Tore allesamt "hergeschenkt".

Nach 45 Minuten war dann Schluss, Wollitz (60) stellte um, brachte in Engelhardt (27) einen klassischen Stoßstürmer.

Dennoch stellte Biankadi fest: "So habe ich mich gut gefühlt. [...] Es war schön, wieder auf der Platte stehen zu dürfen und ich hoffe, dass jetzt mehr kommt."