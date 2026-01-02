Blitz-Neuzugang direkt im Cottbus-Training, aber vier Spieler fehlen auf dem Platz

Cottbus - Neues Gesicht beim ersten Cottbus -Training 2026: Blitz-Zugang Gianluca Pelzer (19) mischte beim freitäglichen Treiben im Schneeregen direkt mit.

Aus dem Auto vor die Kamera und ab auf den Trainingsplatz: Der Transfer von Gianluca Pelzer (19) überraschte in Kürze der Zeit. © FC Energie Cottbus

Der Transfer des Sohns von Ex-Dynamo-Akteur Sebastian Pelzer (heute 45) wurde kurzfristig klargemacht. Sein Filius traf erst am heutigen Freitag überhaupt in Cottbus ein.

Die U23 der TSG Hoffenheim hatte die Freigabe für das Innenverteidiger-Talent erteilt, das in der Hinrunde keine einzige Einsatzminute sammeln konnte.

Pelzer war bei Hansa Rostock gescoutet und für so gut befunden worden, dass er in der TSG-Jugend sogar zum U19-Kapitän aufstieg. In Cottbus, das ihn schon länger auf dem Zettel hatte, ist er ein Transfer mit Weitblick, keine Soforthilfe.

In Hoffenheims U23 kam er nicht an Yannik Lührs (22), Valentin Lässig (22) und Kelven Frees (20) vorbei, die zum Anschlusskader der Profis zählen.

Energie schlug zu und will das Talent mittelfristig aufbauen, auch eine Wiederverleihe sei eine Denkoption.