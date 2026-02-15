Riesen-Aufregung in Cottbus! Tor-Klau in letzter Sekunde?

Cottbus - Ein Tolga Cigerci kann helfen, aber nicht hexen! Selbst mit dem Ex- Bundesliga -Star kommt Energie Cottbus im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Doch gab es da nicht einen Tor-Klau in letzter Sekunde?

Ex-Bundesliga-Star Tolga Cigerci (r.) stand erstmals im Cottbus-Kader, nahm zunächst auf der Bank Platz. © IMAGO / Steffen Beyer

Nyamekye Awortwie-Grant hatte den Ball in der letzten Aktion gegen die Unterkante der Latte geköpft, ehe Mannheim-Torhüter Nijhuis den Ball hinter der Linie stehend abwehrte. Wie die TV-Bilder bei MagentaSport nahelegten, war der Ball relativ klar im Tor.

Es wäre der Lucky Punch in einem kurzweiligen Spiel gewesen, in dem Pele Wollitz mit Anderson Lucoqui links hinten für den verletzten Leon Guwara (Oberschenkel) startete. Tolga Cigerci nahm auf der Auswechselbank Platz, Timmy Thiele auf der Pressetribüne.

Sie sahen die erste Gästechance durch Lohkemper, der einen Konter ans Außennetz abschloss (2.). Im Anschluss setzte sich Cottbus in Mannheims Hälfte fest, Rorig (7.) und Hannemann (9.) zielten zu ungenau. Rorig machte es kurz darauf nach einem Mannheimer Ballverlust besser und markierte die frühe Führung der Gastgeber (10.).

Kurz darauf verlor Cottbus im Aufbau den Ball, Mannheims Abifade war frei durch, doch Funk parierte (12.), nach einer Viertelstunde hätte es auch 1:1 stehen können. Beide Teams gingen früh hohes Risiko, was Räume öffnete.

In Minute 32 hätte es klingeln müssen, aber sowohl Cigerci als auch Rorig brachten das Leder aus Nahdistanz nicht über die Linie. Auch Engelhardt überlegte frei vor Nijhuis zu lange (39.), weshalb es "nur" mit 1:0 in die Pause ging.