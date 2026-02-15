Riesen-Aufregung in Cottbus! Tor-Klau in letzter Sekunde?
Cottbus - Ein Tolga Cigerci kann helfen, aber nicht hexen! Selbst mit dem Ex-Bundesliga-Star kommt Energie Cottbus im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Doch gab es da nicht einen Tor-Klau in letzter Sekunde?
Nyamekye Awortwie-Grant hatte den Ball in der letzten Aktion gegen die Unterkante der Latte geköpft, ehe Mannheim-Torhüter Nijhuis den Ball hinter der Linie stehend abwehrte. Wie die TV-Bilder bei MagentaSport nahelegten, war der Ball relativ klar im Tor.
Es wäre der Lucky Punch in einem kurzweiligen Spiel gewesen, in dem Pele Wollitz mit Anderson Lucoqui links hinten für den verletzten Leon Guwara (Oberschenkel) startete. Tolga Cigerci nahm auf der Auswechselbank Platz, Timmy Thiele auf der Pressetribüne.
Sie sahen die erste Gästechance durch Lohkemper, der einen Konter ans Außennetz abschloss (2.). Im Anschluss setzte sich Cottbus in Mannheims Hälfte fest, Rorig (7.) und Hannemann (9.) zielten zu ungenau. Rorig machte es kurz darauf nach einem Mannheimer Ballverlust besser und markierte die frühe Führung der Gastgeber (10.).
Kurz darauf verlor Cottbus im Aufbau den Ball, Mannheims Abifade war frei durch, doch Funk parierte (12.), nach einer Viertelstunde hätte es auch 1:1 stehen können. Beide Teams gingen früh hohes Risiko, was Räume öffnete.
In Minute 32 hätte es klingeln müssen, aber sowohl Cigerci als auch Rorig brachten das Leder aus Nahdistanz nicht über die Linie. Auch Engelhardt überlegte frei vor Nijhuis zu lange (39.), weshalb es "nur" mit 1:0 in die Pause ging.
Energie Cottbus geht gegen Waldhof Mannheim trotz Führung nicht als Sieger vom Platz
Zur zweiten Halbzeit kam mit Biankadi weitere Offensivpower für den Flügel, doch der Eingewechselte verzog aus zentraler Position fast schon kläglich (57.).
Mannheim brachte Boyd und mehr Präsenz im Sturmzentrum, Sietan schoss kurz darauf drüber (63.), ehe Sanoussy Ba aus 30 Metern abzog. Der Ball tippte auf und flog über den abgetauchten FCE-Keeper Funk zum 1:1 ins Netz (64.).
Ironie des Schicksals: An dem Mannheimer Torschützen hatte Energie im Sommer hart gebaggert. Stattdessen wechselte Wollitz im Anschluss mit Tolga Cigerci Spielkontrolle und in Ted Tattermusch einen zweiten Stürmer ein.
Cottbus musste sich jetzt sammeln, Masca tauchte frei vor Funk auf, der die Pille noch an den Pfosten (71.) lenkte!
Danach nahm Ex-Bundesliga-Star Tolga Cigerci das Heft des Handelns in die Hand, Energie wieder mit Spielkontrolle und Strafraumszenen, aber ohne klare Chancen. Dafür sah der gebürtige Cottbuser Janne Sietan für Mannheim in der Nachspielzeit Gelbrot.
Und dann gab es den ersten Cottbuser Riesen auf den Sieg, doch Manu schoss aus wenigen Metern Nijhuis an (90.+6), ehe Awortwie-Grant den Ball ins Latte Tor köpfte (90.+8) und Schiedsrichter Ben Henry Uhrig entschied entgegen der wütenden Hausherren auf kein Tor und Abpfiff.
Es folgt eine Rudelbildung auf dem Platz, denn es blieb es beim 1:1! Einen VAR oder Torlinientechnik gibt es in der 3. Liga nicht, zu 100 Prozent aufzulösen ist die Szene nicht.
Erstmeldung: 14.06 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.30 Uhr
Titelfoto: IMAGO / Steinsiek.ch