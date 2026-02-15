Ganz Fußball-Deutschland diskutiert! Beweist ein Handy-Video den Tor-Klau von Cottbus?

Energie Cottbus fühlt sich gegen Waldhof Mannheim (1:1) um das vermeintliche Siegtor betrogen. Ein Handy-Video könnte des Rätsels Lösung bringen.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Riesen-Aufregung in Cottbus nach Abpfiff: Energie fühlt sich gegen Waldhof Mannheim (1:1) um das vermeintliche Siegtor betrogen. Tolcay Cigerci (31) und Axel Borgmann (31) stürmten auf Schiri Ben Henry Uhrig (25) los und forderten vehement Tor. Doch der Referee blieb bei seiner Entscheidung - kein Treffer.

Tolcay Cigerci (31, r.) kann es nicht fassen und fühlt sich von Schiedsrichter Ben Uhrig um ein Tor betrogen. © IMAGO / Matthias Koch Während die ersten TV-Bilder keine Klarheit schafften, könnte ein Handy-Video aus dem Stadion des Rätsels Lösung bringen. Eine Zuschauerin hatte auf der Westtribüne die Aufreger-Szene nahezu auf Höhe der Eckfahne gefilmt. Wenngleich die Qualität etwas unscharf ist, zeigt der Mitschnitt eine freie Sichtachse - im Standbild scheint der Ball klar hinter der Linie. Allerdings ist die Perspektive der Aufnahme leicht schief verzerrt. Energie Cottbus Neue Verbindlichkeiten beim Drittliga-Spitzenreiter! Deshalb macht Cottbus wieder Schulden Dennoch ist dies die bis dato wohl deutlichste Aufnahme des Aufregers, die das Pendel Richtung Tendenz Tor klar ausschlagen lässt. Torlinientechnik gibt es in der 3. Liga nicht.

Waldhof Mannheims Keeper Thijmen Nijhuis steht klar hinter der Linie

Fakt ist: Der Ball springt von der Unterkante der Latte hinter die Linie, wo auch Mannheims Torhüter Thijmen Nijhuis (27) steht. Wie eine Kamera-Einstellung des SWR zeigt (6:25), befinden sich die Beine und Arme des Keepers deutlich hinter der Linie, der Oberkörper bildet ein kleines Hohlkreuz nach vorne. Von seiner Hüfte prallt der Ball aus dem Tor. Das Netz zappelt, weil der Mannheimer mit beiden Armen oben dagegen stößt. Klarheit bringt Nijhuis Position nicht, aber bestätigt die Tendenz.

Schiedsrichter kann durch das Getümmel nichts sehen, Linienrichter steht nicht auf der Höhe