Brisanter Wechsel: Früherer Energie-Fanliebling unterschriebt bei Cottbus-Rivalen
Potsdam/Cottbus - Diesen Transfer werden die Fans von Energie Cottbus nicht gerne sehen: Ex-Energieler Tobias Hasse hat beim Brandenburger Rivalen SV Babelsberg unterschrieben.
Damit endet ein gutes halbes Jahr Vereinslosigkeit für den 30-Jährigen: Hasse hatte im Sommer 2025 nach sechs Jahren Cottbus keinen neuen Vertrag bekommen und war seitdem auf Klubsuche.
In Babelsberg beginnt jetzt für den früheren Cottbuser Fanliebling (154 Spiele) ein neues Kapitel. In der Filmstadt erhält der Außenverteidiger einen Vertrag bis 2027, wie der Viertligist am Dienstagnachmittag in aller Kürze bekannt gab.
Dem Vernehmen nach öffnete sich beim Tabellenzwölften der Regionalliga Nordost ziemlich kurzfristig die Tür.
Nach TAG24-Informationen gestaltete sich die Vereinssuche zuvor überaus schwierig. Viele Klubs sparen speziell auf der Position des Außenverteidigers, für die vormalige Cottbuser Konstante heißt die Realität jetzt Regionalliga-Mittelfeld statt 3. Liga.
Tobias Hasse soll mit seiner Routine den SV Babelsberg 03 stabilisieren
Babelsberg war nach dem längeren Ausfall von Abwehrkante Niklas Kastenhofer (27, Schienbeinverletzung) händeringend auf der Suche nach einem erfahrenen Abwehrspieler. Und wurde bei Hasse fündig.
Der gelernte Stürmer war im Laufe seiner Karriere zum Außenverteidiger umgeschult worden. Hasse kommt bis heute auf über 200 Partien in der "kleinen Champions League des Ostens" für Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, Viktoria Berlin und Hertha BSC II.
Allein gegen Babelsberg stand der gebürtige Berliner 16 Mal (12 Siege) auf dem Feld, schaltete mit Cottbus fünf Jahre in Folge die Potsdamer im Landespokal Brandenburg aus.
Jetzt wechselt Hasse, der es bei der Wahl der Energie-Fans regelmäßig in die Top10 der Spieler des Jahres schaffte, die Seiten. Das klare Ziel: Babelsberg mit seiner Erfahrung stabilisieren.
