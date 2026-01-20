Brisanter Wechsel: Früherer Energie-Fanliebling unterschriebt bei Cottbus-Rivalen

Potsdam/Cottbus - Diesen Transfer werden die Fans von Energie Cottbus nicht gerne sehen: Ex-Energieler Tobias Hasse hat beim Brandenburger Rivalen SV Babelsberg unterschrieben.

Bis zum letzten Spieltag der Vorsaison war Tobias Hasse (30) eine Konstante in Cottbus. © Frank Hammerschmidt/dpa

Damit endet ein gutes halbes Jahr Vereinslosigkeit für den 30-Jährigen: Hasse hatte im Sommer 2025 nach sechs Jahren Cottbus keinen neuen Vertrag bekommen und war seitdem auf Klubsuche.

In Babelsberg beginnt jetzt für den früheren Cottbuser Fanliebling (154 Spiele) ein neues Kapitel. In der Filmstadt erhält der Außenverteidiger einen Vertrag bis 2027, wie der Viertligist am Dienstagnachmittag in aller Kürze bekannt gab.



Dem Vernehmen nach öffnete sich beim Tabellenzwölften der Regionalliga Nordost ziemlich kurzfristig die Tür.

Nach TAG24-Informationen gestaltete sich die Vereinssuche zuvor überaus schwierig. Viele Klubs sparen speziell auf der Position des Außenverteidigers, für die vormalige Cottbuser Konstante heißt die Realität jetzt Regionalliga-Mittelfeld statt 3. Liga.