Sechser-Salat bei Energie Cottbus! Cigerci verletzt, Michelbrink gesperrt, Manu fraglich
Cottbus - Wurde dieser Punkt (zu) teuer bezahlt? Nach der Nullnummer im Ostderby gegen Hansa Rostock hat Energie Cottbus einige Angeschlagene zu beklagen.
Tolga Cigerci (34) musste bei seinem Startelf-Debüt nach 26 Minuten mit Muskelverletzung raus, gleiches Schicksal ereilte Dominik Pelivan (29) in Minute 80.
Zu allem Überfluss holte sich Lukas Michelbrink (20) - in der ersten Hälfte für Cigerci eingewechselt - in der Schlussphase die Ampelkarte.
Sechser-Salat für Pele Wollitz (60)! Energie hat drei Spieler für zwei Positionen, doch ist im Worst Case keiner für den Flutlicht-Gipfel bei Alemannia Aachen am Freitag spielfähig (19 Uhr)?
Am Mittwoch mischte zumindest Pelivan beim lockeren Eck-Spiel wieder auf dem Trainingsplatz mit. Die Hüftprellung aus dem Ostderby sei schmerzhaft, wohl aber kein Hindernis.
Tolga Cigerci wird dagegen mehrere Wochen ausfallen, beim Routinier wurde ein kleiner Muskelfaserriss diagnostiziert.
Besonders bitter: Auch der Einsatz von King Manu (22) wackelt. Der etatmäßige Innenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, hatte sich Mittwochmorgen mit einem grippalen Infekt abgemeldet. Unwahrscheinlich, dass er am Donnerstag mit nach Aachen fliegt.
Tolga Cigerci mit Muskelfaserriss, King Manu krank, Axel Borgmann "Kandidat"
Beim Mittwochstraining fehlten außerdem Timmy Thiele (34), Jonas Hofmann (29, Muskelverletzung) und Leon Guwara (29, Oberschenkelverletzung).
Aber es gab auch Positivnachrichten: Torjäger Erik Engelhardt (27) konnte wieder ohne Maske trainieren.
Auf der anschließenden Pressekonferenz gab Trainer Wollitz Einblicke in seine Personalplanung für die Problemposition:
Die Situation sei "ärgerlich", heißer "Kandidat" sei Kapitän Axel Borgmann (31), der auf der zuletzt favorisierten Doppelsechs spielen könnte. Den gelernten Linksverteidiger als alleinigen Sechser aufzubieten, wäre hingegen ein Novum.
Vielleicht führt deshalb die Spur zu Finn Heidrich (19). Der Youngster, der bis dato hinten dran war, bekleidete in der Jugend als Mittelfeldchef diese Position - und ist sogar in Aachen geboren.
Erstmeldung: 12.14 Uhr, aktualisiert: 14.21 Uhr
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze