Brisanz im Brandenburg-Pokal! Warum findet das Duell am Freitagabend statt?

Potsdam - Das wird ein heißer Tanz! In der 2. Runde des Brandenburg -Pokals treffen der SV Babelsberg 03 und der FC Energie Cottbus aufeinander. Doch warum findet das Duell der beiden Rivalen an einem Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) statt?

Besonders bei den Duellen im Babelsberger "KarLi" geht es heiß her. (Archivbild aus 2022) © IMAGO / Fotostand

Dieses Spiel dürfte der Polizei Höchstleistungen abverlangen! Bis zu 6000 Fans werden zum Brandenburg-Duell erwartet.

Es ist das fast schon alljährliche Aufeinandertreffen zwischen Babelsberg und Cottbus im Landespokal, doch der Spieltermin ist ein ungewöhnlich!



Denn entgegen aller anderen Samstags-Partien findet diese am Freitagabend statt. Spielschluss wird nach Einsetzen der Dämmerung sein. Angesichts der verfeindeten Fangruppen ein Risiko?

TAG24 hat nachgehakt - demnach habe die Polizei den Spieltermin am Freitagabend bewusst vorgeschlagen, Verband und Klubs zogen nach. Am Samstag sei eine Vielzahl an Einsatzkräften bei anderen Veranstaltungen gebunden.

Eine konkrete Ortsbeschreibung gibt die Polizei aus "einsatztaktischen Gründen" nicht preis. Gut möglich aber, dass zusätzliche Brandenburger Beamte in Berlin beim Lollapalooza-Festival gebraucht werden.