Kuriosum zum Start der 3. Liga: Newcomer läuft unter falschem Namen auf!

Newcomer Can Moustfa hat sich in Windeseile ins Aufgebot von Cottbus-Trainer Pele Wollitz gespielt. Doch es gibt Irritationen um seinen Familiennamen.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Er ist DIE Überraschung der Vorbereitung bei Energie Cottbus! Newcomer Can Moustfa (20) hat sich in Windeseile in die Herzen der Fans und ins Aufgebot von Trainer Pele Wollitz (60) gespielt. Doch es gibt Irritationen um seinen Familiennamen.

Energie Cottbus verpflichtete Moustfa im Sommer 2024 Mehr anzeigen

In der Generalprobe gegen Aue lief Cottbus-Entdeckung Can Moust(a)fa (l.) noch mit seinem Vornamen auf dem Trikot mit der Nummer 17 auf. © Picture Point / Sven Sonntag Denn wie der Deutsch-Syrer im Vereins-TV nach einem Testspiel zugab, heißt er eigentlich Can Yahya Moust(a)fa. Grund ist eine Schlamperei der Behörden, die vor 25 Jahren seinen Vater in Deutschland einbürgerten und in dem Zuge das "a" in seinem Ausweis unterschlugen. Moust(a)fa junior, der in Bonn auf die Welt kam, wuchs deshalb mit inkorrektem Familiennamen auf. Energie Cottbus Wollitz stocksauer nach verschenktem Cottbus-Sieg: "Es ist einfach Dummheit" Energie Cottbus "Er kann ein anderes Niveau erreichen": Wollitz verrät den Cottbus-Plan mit Dennis Duah Und wird zu allem Ärger auch die falsche Bezeichnung auf dem Trikot tragen müssen. Wie TAG24 auf Nachfrage aus Cottbus erfuhr, lehnte der DFB die Bitte von Klub und Spieler ab, aus Identitätsgründen mit seinem Vornamen "Can" auf dem Trikot zu spielen. Unter dieser Bezeichnung rockte der freche Dribbler die Vorbereitung des Drittligisten, hoffte, damit in der Meisterschaft auflaufen zu dürfen.

Can Moustfa bekommt bei Energie Cottbus nach seiner Leihe die Chance