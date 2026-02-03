Cigerci ist nicht genug! Cottbus sichert sich auch bosnischen Abwehrknochen aus der 2. Liga

Cottbus/Kiel - Was für ein Transferfinish von Energie Cottbus ! Nach dem Vertrag für Tolga Cigerci (33) ist nach TAG24-Informationen auch der Deal mit Mladen Cvjetinovic (22) unter Dach und Fach. Zuerst hatte darüber die Lausitzer Rundschau berichtet.

Mladen Cvjetinovic (22) machte sich bei Drittligist Ingolstadt einen solchen Namen, dass ihn Kiel für die 2. Liga einkaufte - und jetzt nach Cottbus ausleiht. © Picture Point / Sven Sonntag

Der Abwehrknochen wechselt auf Leihbasis von Zweitligist Holstein Kiel, wo er einen Vertrag bis 2029 besitzt, eine Liga tiefer. Er soll in der Restrunde Spielpraxis sammeln, die er in Kiel wohl nicht bekommen hätte.



Nach einem Startelf-Platz am 2. Spieltag riss sich der Innenverteidiger die Syndesmose, fiel gut drei Monate aus. Und war seitdem hinten dran.

Für ein Talent, das Cvjetinovic noch immer ist, wäre die Rückrunde ein sportlich verschenktes Halbjahr gewesen, weshalb die Leihe in die 3. Liga Sinn ergibt.

Cottbus suchte einen Spieler seines Profils: Groß, robust, unerschrocken. Und er ist in der Lausitz kein Unbekannter: Am letzten Spieltag der Vorsaison fügte Cvjetinovic, damals noch im Ingolstadt-Trikot, dem FCE Leid zu.

Durch das 1:4 verpasst Energie die Relegation, während sich Cvjetinovic gegen eine sechsstellige Ablöse in die 2. Liga verabschiedete.