Nachtschicht am Deadline Day droht! Cottbus will noch zwei bis drei Neue
Cottbus - Das könnte eine Nachtschicht werden! Bis 23.59 Uhr kann Energie Cottbus Transfers an den Fußball-Landesverband Brandenburg melden. Stand Montagmittag glühen zwar die Drähte, Vollzug gibt es aber nicht.
Zwei bis drei Neue könnten noch kommen, hatte FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) durchblicken lassen. Ein bis zwei Akteure für die Defensivzentrale und wohl auch ein Offensivspieler.
Zumindest eine Verpflichtung von Hoffenheim-Kapitän Valentin Lässig (22) gestaltet sich nach TAG24-Informationen schwierig. Spieler und Verein wissen um den Stellenwert bei der TSG, wo Lässig einen Vertrag bis 2027 besitzt.
Lässig ist früher oder später ein klarer Kandidat für mindestens die 2. Bundesliga, hat keine Not, beim erstbesten Angebot zu wechseln.
Energie baggert dennoch am variablen Defensivakteur, hat in Lässigs früherem Mitspieler Jannis Boziaris (22) einen Botschafter in Cottbus und nach dem Jubiläumsspiel von Samstag weitere Pluspunkte gesammelt.
Zudem verfügt Cottbus nach dem unkomplizierten Transfer von Gianluca Pelzer (19), der an den VfB Lübeck weiterverliehen wurde, über einen funktionierenden Draht nach Hoffenheim.
Freilich würde das Cottbus nicht von einer Ablöse entbinden. So oder so stehen die Zeichen Montagmittag eher nicht auf Abschluss.
Transfergerüchte um Tolga Cigerci und Lucas Copado geistern durch Cottbus
Stattdessen könnte nach TAG24-Recherchen die Personalie Tolga Cigerci (33) noch einmal heiß werden. Der Ex-Bundesliga-Star hat nach wie vor keinen neuen Verein in der Türkei gefunden, wo das Transferfenster erst am Freitag schließt.
Allerdings würde der Routinier bei dieser Strategie riskieren, am Ende ganz ohne neuen Vertrag dazustehen. Ein schleichendes Karriereende würde drohen.
Der defensive Mittelfeldspieler ist seit acht Monaten ohne Spielpraxis und war unter anderem am 24. Januar - zum Geburtstag von Bruder Tolcay (31) - gern gesehener Tribünengast in der Lausitz.
Ein Spieler, der im Sommer in Cottbus war, ist Jakob Lewald (26). Der groß gewachsene Abwehrchef würde nach wie vor ins Profil passen und stand zuletzt nicht im Wiesbadener Kader. Ein Winterabgang ist aber kein Thema.
Stattdessen kursiert der Name von Lucas Copado (22) wieder einmal in der Lausitz. Eine Rückholaktion vom SC Paderborn, wo der Ex-Stürmer am Sonntag im Kader fehlte, wäre ein Ausrufezeichen.
Energie braucht Geduld und Verhandlungsgeschick. Vor zwei Jahren wurde der Transfer von Maximilian Krauß (29) wenige Stunden vor Toresschluss finalisiert und sollte das letzte Puzzlestück zum Aufstieg werden.
