Nachtschicht am Deadline Day droht! Cottbus will noch zwei bis drei Neue

Cottbus - Das könnte eine Nachtschicht werden! Bis 23.59 Uhr kann Energie Cottbus Transfers an den Fußball-Landesverband Brandenburg melden. Stand Montagmittag glühen zwar die Drähte, Vollzug gibt es aber nicht.

Valentin Lässig (22, l.) konnte sich am Samstag selbst von der Atmosphäre in Cottbus überzeugen. © IMAGO / Steffen Beyer

Zwei bis drei Neue könnten noch kommen, hatte FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) durchblicken lassen. Ein bis zwei Akteure für die Defensivzentrale und wohl auch ein Offensivspieler.

Zumindest eine Verpflichtung von Hoffenheim-Kapitän Valentin Lässig (22) gestaltet sich nach TAG24-Informationen schwierig. Spieler und Verein wissen um den Stellenwert bei der TSG, wo Lässig einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Lässig ist früher oder später ein klarer Kandidat für mindestens die 2. Bundesliga, hat keine Not, beim erstbesten Angebot zu wechseln.

Energie baggert dennoch am variablen Defensivakteur, hat in Lässigs früherem Mitspieler Jannis Boziaris (22) einen Botschafter in Cottbus und nach dem Jubiläumsspiel von Samstag weitere Pluspunkte gesammelt.

Zudem verfügt Cottbus nach dem unkomplizierten Transfer von Gianluca Pelzer (19), der an den VfB Lübeck weiterverliehen wurde, über einen funktionierenden Draht nach Hoffenheim.

Freilich würde das Cottbus nicht von einer Ablöse entbinden. So oder so stehen die Zeichen Montagmittag eher nicht auf Abschluss.